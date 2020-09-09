Киев нужно спасать. Мы его теряем каждый день

1. Изо всех сил постаралась бы найти хороших хозяев архитектурным памяткам и дала дотацию из бюджета, чтобы покрыть часть затрат на бережную реставрацию домов. Вернула бы фонари в Мариинский парк, ступеньки перед Национальной академией искусств привела в приличный вид. Это город, который нужно просто спасать, немедленно, мы его теряем каждый день, и это невосполнимо.

2. Удостоверилась бы, что ни одно дерево не вырубается без высадки двух новых в том же микрорайоне, озерам и рекам сохраняла по максимуму природные берега и экосистемы, разогнала бы к такой-то бабушке КП Плесо и Киевзеленбуд. Разрешила бы районам/ОСББ нанимать подрядчиков на тендерах или придумала другой вариант сделать город зеленым и красивым.

3. Прекратила бы финансировать стеклянные мосты, шпили и плитку в парках. Деньги направила бы на нормальные койки и ремонт туалетов в больницах. Сейчас ряд больниц просто унижает человеческое достоинство.

4. Транспортную политику поручила бы ребятам, которые ведут в Telegram канал Urban eco. Они, кажется, знают, как уменьшить пробки, и сделать удобным публичный транспорт. Запустила бы работу с областью - явно очень нужны какие-то приличные электрички.

5. Запустила бы стратегию и проекты circular economy через поддержку частных инициатив (сортировка вторсырья, повторное использование вещей через донаты малообеспеченным).

6. Очень бы пиарила 1551 - короткий номер, позвонив на который, вы можете непосредственно рассказать о проблемах Киева. И на основании статистики жалоб-предложений делала бы выводы о том, где и какие системные вещи нужно фиксить.

7. А если останутся деньги - построила бы Музей на Почтовой, о Киевской Руси и другие наши истории, хорошие и не очень, но уж какие есть.

А вы бы что сделали?

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