Казус Нефьодова: олигархи любого человека умножат на ноль

Видео главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова с голыми девками говорит о коррупции на таможне примерно столько же, сколько фотография кота министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета говорит о цифровой переписи.

Конечно, версия, что Нефьодов навел порядок на таможне, его боятся олигархи и теперь мстят, очень вдохновляет. Всем хочется, чтобы налоги капали не в карманы таможенников, а в бюджет. Но хулиганы бьют задрота в школе не потому, что боятся. Просто это их поведенческая модель – гадить, где только могут.

Видео с Нефьодовым говорит не о схватке с контрабандистами, а совсем о другом. Оно о том, насколько в разных лигах находятся условные реформаторы и олигархи.

Нефьодов во власти с 2015 года. Он любимец Facebook. Но я был шокирован, когда год или два назад увидел его рейтинг узнаваемости в Украине. Не вспомню точную цифру, но это была величина около 2%. И это не рейтинг поддержки, а всего-навсего рейтинг узнаваемости.