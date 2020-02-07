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07.02.2020, 21:04

Казус Нефьодова: олигархи любого человека умножат на ноль

Казус Нефьодова: олигархи любого человека умножат на ноль
экс-директор по развитию Work.ua, основатель рекрутингового агентства "Борщ"

Казус Нефьодова: олигархи любого человека умножат на ноль

Видео главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова с голыми девками говорит о коррупции на таможне примерно столько же, сколько фотография кота министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета говорит о цифровой переписи.

Конечно, версия, что Нефьодов навел порядок на таможне, его боятся олигархи и теперь мстят, очень вдохновляет. Всем хочется, чтобы налоги капали не в карманы таможенников, а в бюджет. Но хулиганы бьют задрота в школе не потому, что боятся. Просто это их поведенческая модель – гадить, где только могут.

Видео с Нефьодовым говорит не о схватке с контрабандистами, а совсем о другом. Оно о том, насколько в разных лигах находятся условные реформаторы и олигархи.

Нефьодов во власти с 2015 года. Он любимец Facebook. Но я был шокирован, когда год или два назад увидел его рейтинг узнаваемости в Украине. Не вспомню точную цифру, но это была величина около 2%. И это не рейтинг поддержки, а всего-навсего рейтинг узнаваемости.

Даже если что-то изменится и рейтинг начнет расти, Игорь Коломойский со своими ресурсами легко может умножить Нефьодова, Гончарука, Милованова и любого другого Найема на ноль за один вечер. Дубинский купит видео у собутыльников наших героев, Наталя Мосийчук проникновенно заломает в вечернем эфире руки, а Барышевский суд вынесет решение, что в Шепетовке реформатор воровал у бабушек пенсии. И все. Прощай, многообещающая политическая карьера.

И так будет до тех пор, пока условно вменяемые люди во власти обслуживают олигархические проекты, а не создают свою партию реформ. Без партии их всех просто передавят по одиночке.

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Теги: сергей марченко, максим нефьодов, видео с Нефьодовым
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