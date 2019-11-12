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12.11.2019, 15:04

Киевские надежды ценой в 2,2 млрд

Киевские надежды ценой в 2,2 млрд
советник мэра Киева

Министерство финансов Украины планирует украсть у Киева 2,2 млрд грн в 2020 году. Что случилось?

Почему я говорю, что хотят именно украсть? Потому что украсть – поменять правила игры по ходу игры... Менять правила по ходу бюджетного года в конце года иначе, как воровством, назвать нельзя.

Согласно изменениям в государственный бюджет Украины 2019 года, у Киева забирают возможность взаимозачета, изымая тем самым в 2020 году 2,2 млрд грн у киевлян в пользу централнього бюджета. Так же Министерство финансов не планирует выделять Киеву субвенции на инфраструктурные проекты. Проще говоря, столица Украины опять осталась один на один с реализацией своих крупных инфраструктурных проектов. И, если прошлые года Киев получал возможность взаимозачета по долгам 2000-х годов перед государством, то в измененном бюджете на 2019 год такую возможность исключили. 

История вопроса: Киеву, как и другим городам Украины, остро необходимо развивать крупные инфраструктурные проекты. Только столице, в отличие от других областных центров, на это не выделяются субвенции из госбюджета. Официальная причина - недостаточное количество денег. В то же время, у Киева еще с 2000-х есть сформированный долг перед госбюджетом. Учитывая сложившуюся ситуацию, в 2016 году Киев со своей стороны предложил ее решить следующим образом - заменить прямое финансовое ассигнование следующей формулой: рассчитывается сумма долга, которую Киев обязан выплатить в госбюджет в следующем году, и сумма, которую столица планирует выделить на инфраструктурные проекты. На эту сумму Киеву разрешается финансировать проекты из своего бюджета, получив в итоге взаимозачет по долгам. Проще говоря – Киеву разрешают тратить деньги из бюджета столицы, прощая на эту сумму долг перед госбюджетом на следующий год. В бюджете-2019 на реализацию инфраструктурных проектов в Киеве было заложено 3,6 млрд грн. В том числе - на строительство метро на Виноградарь, Подольско-Воскресенского моста, коллекторов, и другие. По состоянию на сентябрь 2019 года, в рамках взаимозачета, Киев потратил на реализацию этих проектов больше 2 млрд грн. Но, Кабмин и парламент неожиданно решили внести изменения в бюджет-2019 и вычеркнули из ранее предусмотренных Киеву 3,6 млрд взаимозачета 2,2 млрд грн.

Минфин планирует изъять эти 2,2 млрд грн из городского бюджета Киева в госбюджет уже в сентябре 2020 года, фактически уменьшая бюджет развития города. Это деньги, которые могли потратить на строительство мостов, дорог, садиков, школ.

Минфин пользуется возможностью исключения взаимозачета в изменениях бюджета за 2019 год, что является абсолютно аморальным шагом по отношению к киевлянам, поэтому и называю это воровством. 

Где тут справедливость от министра финансов?! Ее нет. Министр забыла о том, что:

1. Киев выполняет функцию столицы и за это не получает ни одной гривны.
2. У киевлян изымают 60% ПДФО в центральный бюджет вместо 40%, которые изымаются у остальных городов. По нашим расчетам 20% ПДФО - это 5-7 млрд грн.
3. Киев сдает в аренду большое количество своего имущества государству за одну гривну и недополучает до 1 млрд грн. 

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Удивительно, насколько плохая память у министра финансов. Видимо, киевлянам стоит об этом напомнить госпоже Маркаровой

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Теги: бюджет Киева, киев, метро на виноградарь, инфраструктырные проекты, госбюджет 2019, Дмитрий Белоцерковец
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