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27.11.2019, 13:00

Украинская Кин-Дза-Дза

Украинская Кин-Дза-Дза
коммерческий директор сети медицинских лабораторий Синэво Украина

Есть ли шанс у украинского коллективного пацака не стать очередным "безработным жителем села, спровоцировавшим ДТП"

"Общество, в котором нет цветовой дифференциации штанов, - не имеет цели". И, если на далекой планете с этим все было четко и понятно, то Украина пошла намного дальше... 

Последнее резонансное ДТП с Николаем Кулебой четко указало украинским пацакам на их место:

- виновным сразу назначен тот, кто не из системы;

- вся власть обеспокоена здоровьем только членов своей касты, а не всех участников ДТП;

- местонахождение пострадавших после происшествия четко демонстрирует принцип Quod licet Iovi non licet bovi - один в Феофании, а другой в простой районной больнице (угадайте, кто где). А почему не в БСМП?! 

Президент публично и явно демонстрирует дискриминацию, официально переживая за здоровье грубого нарушителя правил дорожного движения, и даже не упоминая другого пострадавшего (кто он вообще такой, чтобы повязать фенечку на руке за его выздоровление).

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Замминистра МВД зашкваривается со своей моментальной тенденциозно обвинительной публикацией в Facebook и ее последующими 13-ю правками после шквала возмущения пацаков.

Прочие люди из системы начинают отмазывать своего коллегу, разводя нелепые версии про внезапную техническую неисправность авто. И это даже после обнародованного видео ДТП!

А сам виновник ДТП не посчитал нужным сразу признать свою вину, не принес извинения пострадавшему и не подал в отставку в связи с несоответствием занимаемой должности. 

В украинской "Кин-дза-дзе" можно все, и это все сходит с рук, если у тебя цветные штаны. У наших политиков нет вообще такого личного актива, как РЕПУТАЦИЯ. А это именно он страдает в таких случаях и прекращает политические карьеры на взлете в цивилизованных странах. Но как у нас может пострадать то, чего не существует? 

Только максимальная публичность, только моментальное разглашение видео и фото доказательств, только массовое давление пацаков на систему может защитить невиновных!

Закон пацаку не помощник. 

Пора честно себе ответить и жить с тем, что в украинской "Кин-дза-дзе" цветные штаны могут стрелять в людей, могут создавать серьезные ДТП, могут сбивать пешеходов и могут очень многое другое за пределами Закона, что в нормальном гражданском обществе нельзя себе даже представить...

...а нам всем, простым пацакам, надо взять за обязательное правило использовать авто только с регистратором и, в случае чего, (участник вы или свидетель) - моментальный паблик, только так появляется шанс у коллективного пацака не стать очередным "безработным жителем села, спровоцировавшим ДТП".

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Теги: дтп, чабаны, омбудсмен, дмитрий кулеба, ДТП с Кулебой
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