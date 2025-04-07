В мире, где каждый второй запускает свой курс, я все еще выбираю быть учеником — не из страха, а из любопытства

Почти все мои знакомые старше сорока сейчас учатся. Кто-то получает бизнес-образование, кто-то прокачивает навыки в маркетинге, кто-то старается освоить искусственный интеллект.

Тем временем более молодое сообщество, которое я вижу в фейсбуке или инстаграме, тоже занято обучением. Но они не учатся, а учат других.

У каждой уважающей себя девушки должен быть свой образовательный курс — по психологии, косметологии или нутрициологии (астрология и тарология тоже подойдут). Диплом о соответствующем высшем образовании не обязателен — достаточно большого количества подписчиков в соцсетях.

Или сгодится диплом об окончании аналогичных курсов: ими можно обмениваться с подружками, как платьями.

Что касается парней, то у них другой образовательный фокус. Если ты нормальный пацан, ты должен учить других зарабатывать на криптовалютах или продавать виллы на Бали, которые тебе не принадлежат. Еще можно обучать, как общаться с искусственным интеллектом так, чтобы он не обиделся на нескромные вопросы.

И, конечно, одного образовательного курса недостаточно — нужно еще создать собственный клуб: клуб инвесторов, бизнес-аналитиков, криптоэкспертов или что-то в этом духе. А любой клуб — это не только об общении, но и об обмене опытом, то есть снова-таки об обучении.

Многие рано или поздно встают перед выбором: учиться самому или учить других. Пока что я выбираю первый вариант. Не потому, что мне нечем поделиться, а потому, что на оба варианта времени не хватит.

Но если я запущу свой образовательный курс, он, наверное, будет называться "Как стать миллионером, готовя котлетки по маминому рецепту" — осталось только собрать материал.

Или "Как выжить и не сойти с ума, если ты занимаешься бизнесом в Украине" — тут у меня материала уже предостаточно.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net