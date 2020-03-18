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18.03.2020, 15:02

Количество больных COVID-19 будет расти. Не стоит этого бояться

Количество больных COVID-19 будет расти. Не стоит этого бояться
замминистра здравоохранения Украины в 2016-2019 годах

Мы будем получать новости об увеличении количества случаев коронавируса. Нужно не бояться этого, а наоборот тестировать как можно больше людей (укр)

Один або два наступних тижні ми будемо регулярно отримувати новини про збільшення кількості випадків коронавірусу.

Зараз поясню, чому ми не повинні боятися цих новин. Навпаки - ми повинні наполягати на тому, щоб уряд нарешті почав широкомасштабне тестування на COVID-19 в Україні, і виявляв якомога більше випадків.

На графіку - динаміка нових випадків COVID-19 у китайській провінції Хубей.

Сірі стовпчики - це "реальні" випадки (встановлені уже в ретроспективі), а помаранчеві - це офіційно виявлені випадки за допомогою тестів.

Давайте подивимося на зростання і спадання стовпчиків одного і другого кольору. І звернемо увагу на хід подій:

31 грудня було виявлено перший випадок атипової пневмонії, пов'язаний з новим вірусом.

21 січня почалося швидке збільшення виявлення випадків.(Зараз воно - сподіваюся - почнеться в Україні).

24 січня у провінції Хубей ввели карантин. (В Україні він уже діє).

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Уже через чотири дні кількість "реальних" випадків стабілізувалася, а трохи пізніше почала зменшуватися.

Але зверніть увагу: кількість офіційно виявлених випадків продовжила дуже швидко рости (насправді ж, спалах уже зменшувався).

Чому? Тому що системи виявлення почали знаходити "старі" випадки, яких уже назбиралося чимало.

Така ж ситуація відбувається в Україні. Я виділив червоним квадратом етап, на якому, на мою думку, ми зараз знаходимося.

Кількість реальних випадків знаходиться на "піку". Я чув різні оцінки реальних випадків в Україні - від 100, 1000 і аж до "у нас все горить" випадків. Я вважаю, що їх реально близько 300-400.

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Через введені (щоправда, без будь-якої продуманої логіки) карантинні заходи, кількість "реальних" випадків все ж таки швидко стабілізується або уже стабілізувалася.

Водночас, зараз головна задача - розпочати нарешті масштабне виявлення. Не треба шкодувати тести, треба шкодувати медичні маски. А нам усім - бути спокійними. Все буде добре.

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Теги: карантин, коронавирус в Украине, коронавирус в Китае
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