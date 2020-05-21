Корона-детектор лжи, или "Ценностное Ню" нашего общества

Наш світ перетворився на суцільний нудистський пляж. Хтось у своїй оголеності прекрасний, а хтось – не дуже. Варто просто роззирнутися навколо, і можна сміливо писати з натури "Ціннісне Ню".

Ми всі іскримося, як незачищені дроти. Стріляємо, б’ємося. Хоча нерідко – світимо та зігріваємо. Проте спільна оголеність нерву, оголеність власного Я, оголеність істинних цінностей беззаперечна.

Маски знято. COVID швидко та безкомпромісно роздягнув нас догола.

Ми проявляємося без гриму, без соціальних ролей, без удавання.

Познайомтеся: сучасний світ, яким він є. "Приємно познайомитися". Чи радше "Приємно познайомитися?"..

COVID-19 показав сутність і справжні цінності кожної людини.

Про суспільство

Є такий латинський вислів "Homo homini lupus est" — "Людина людині вовк". Сьогодні його можна перефразувати як "Homo homini covid est".

Історія 1. Супермаркет. Раптом хтось без рукавиць починає вибирати овочі. Реакція людей навколо: крик, агресія, злість, скандал. Очі наливають кров’ю. Запах емоційної жовчі проривається навіть крізь аромат свіжоспеченого хліба. Всі "накидаються" зі звинуваченнями та образливими словами. Привіт, суспільство вовків…

"Ціннісне Ню. Загальнолюдське"

Історія 2. Вхід до медичної лабораторії. Жінка в черзі. Сильно закашлялася і присіла на лавку. А люди поряд – крок убік, очі в землю, перешіптуються: "Для чого вона вийшла на вулицю, якщо кашляє? Ходить, коронавірус розповсюджує".

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Варіантів того, що людина просто закашлялася, тому що слина не в те горло потрапила або просто в горлі пересохло, ніхто не розглядає… Легше відцуратися, повісити ярлики та відійти убік. Чи не так? Зате ми всі в масках та співчуваємо десяткам інфікованих щодня лікарів і вдома, у безпеці, дивлячись у блакить екранів, граємося у емпатію. Та це вдома. А тут – на вулиці, в суспільстві - ми оголені.

"Ціннісне Ню. Загальнолюдське"

Історія 3. Молодий юнак, який не відзначався гречністю, нечасто вітався у ліфті, інколи викидав недопалки з балкону, слухав голосну музику. Словом, "жах, що летить на крилах ночі". Саме він дзвонить у двері сусідки, якій за 80, та цікавиться, чи принести їй щось із супермаркету чи аптеки.

"Ціннісне Ню. Загальнолюдське"

Про корпоративну взаємодію

У світі корпорацій є поняття "корпоративні цінності". Це поведінка, пріоритети, маркери, які компанії намагаються прищепити працівникам чи плекати серед них.

Стільки мозкових штурмів, стільки списаних фліпчартів у процесі формування корпоративних цінностей. Залучені фасилітатори, проведені виїзні сесії, знайдено вдалі формулювання та правильні поведінкові індикатори.

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"Для нас це важливо, ми поводимося ось так, саме це приведе нас до успіху". Більшість схвально кивають, погоджуються і стають працівниками ціннісних організацій, діючи так, як того очікують Рада директорів, СЕО, HR.

Ба більше, деякі кандидати на вакансії під час співбесіди навіть самі запитують про корпоративні цінності компанії і на основі цього приймають рішення – працювати у компанії чи ні.

Так було.

Історія 1. "Наш пріоритет – Командна робота". Банерами із цим гаслом завішені всі дев’ять поверхів міжнародної корпорації у центрі столиці. "Діяти командно означає: обмінюватися інформацією, говорити щиро та відкрито, досягати спільної мети".

І все було класно – і спільні походи в ресторан, і прикрашання робочої кімнати, коли в когось день народження, і фідбек колегам і багато всього іншого. Такого командного-командного.

Але чомусь спільні скайп-коли тепер відбуваються раз на 3-4 тижні. Кожен сидить вдома, стукає у своїй квартирці по своїй клавіатурці і навіть не згадує, що у нього / неї є команда, що він / вона і є команда, і що команда – це не "моно", а "полі". Та і для чого всім зідзвонюватися, спілкуватися та обмінюватися новинами?... Працюю ж, рухаюсь до своїх КРІ, мрію про бонус. Я.

"Ціннісне Ню. Корпоративне"

Історія 2. А ще, окрім відповідальності, "Ми гнучкі".

- Колеги, вітання! Прохання знайти рішення, яким чином ми можемо на період карантину взаємодіяти із контрагентами, без необхідності фізичного обміну документами.

- Нехай контрагенти думають, як передавати нам оригінали документів. Порядок є порядок.

"Ціннісне Ню. Корпоративне"

Так-так, але ми всі команда, ми всі разом, ми діємо, ґрунтуючись на наших принципах взаємодії та корпоративних цінностях.

Діяли. Коли були одягнені.

Історія 3.

"Наші працівники – наш пріоритет", - завжди твердив генеральний директор, СЕО не малого, але і не гігантського бізнесу, в якому працює 450 людей. Довго не міг зробити ремонт в офісі. Колеги давно просили влаштувати якісь "спільні посиденьки", але ніяк руки не доходили.

"Ага, а ще каже, що працівники – пріоритет", - чулося коридорами.

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І ось уже два місяці всі працюють, як і працювали, хоча замовлень та клієнтів щодня меншає. Тим часом, конкуренти скорочують персонал десятками або відправляють у вимушену безоплатну відпустку.

Просто на корпоративному банківському рахунку грошей дедалі менше, але про це знає лише СЕО та CFO.

"Наші працівники – наш пріоритет", - вічно твердив генеральний директор, але йому мало хто вірив, тому що стільці були не такі ергономічні, як у конкурентів.

"Ціннісне Ню. Корпоративне"

Про клієнтів

Компанії, як і працівники, зараз так само оголюють своє глибинне сутнісне Я. І зробивши це одного разу, вони вже ніколи не зможуть одягнутися перед своїми клієнтами. Адже оголеність вражає і запам’ятовується.

Історія 1.

- Банк N. Я вас слухаю.

- Добрий день, мені потрібно продовжити депозит, чи можна це зробити в телефонному режимі?

- О, Іване Петровичу, бачу, що у вас вчора був ювілей – 70 років. Прийміть найщиріші вітання від нашого банку. Тепер щодо вашого депозиту. Назвіть мені номер вашої картки, будь ласка.

- 1111 2222 3333 4444

- На жаль, у вас завершився термін дії картки, вам потрібно прийти до нас у відділення.

- ??????

- Інакше ми нічого не може вдіяти.

"Ціннісне Ню. Клієнтське"

Історія 2.

Супермаркет. Черга надворі. Чомусь люди вирішили стояти у черзі, займаючи паркомісця для авто, а не на тротуарі. Основний аргумент: "По тротуару ходять люди, а зараз коронавірус, треба тримати дистанцію".

Хтось із водіїв ввічливо звертається до людей в черзі з проханням переміститися з парковки. Та у відповідь – лише скрипучий ігнор.

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Звертається до охоронця при вході: "Чи не могли б ви, будь ласка, попросити людей у черзі стати на тротуарі, а не займати проїжджу частину та паркомісця?". Відповідь: "Це не моя робота, я охоронець".

"Ціннісне Ню. Клієнтське"

Історія 3.

Один із гравців на ринку надання послуг.

Клієнт заходить до відділення без маски.

Оператор: "Не заходьте, будь ласка, без маски"

Клієнт: "Вибачте, забув в авто. Зараз збігаю надягну".

Оператор з усмішкою: "Та не треба, не біжіть". І протягує маску із тих, що для працівників відділення.

"Ціннісне Ню. Клієнтське"

А світ вертеп

Грицько Чубай писав: "А світ — вертеп. Кажу я з гіркотою: цей світ — вертеп. І, мабуть, щонайважче — у ньому залишатися собою, від перших днів своїх і до останніх не бути ні актором, ні суфлером, ні лялькою на пальчиках облудних, а лиш собою кожної години, а лиш собою кожної хвилини...".

О COVID-19, о коронавірус, ти нам полегшив це амбітне завдання.

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