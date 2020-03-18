Коронавирус и мир: три сценария развития событий на следующие полтора года

А тепер трохи науково доведеного жаху. Про те, як ми будемо жити наступні півтора року. Вчора Імперський коледж Лондона опублікував звіт, в якому вчені прорахували різні моделі поширення коронавірусу. Результати не дуже втішні. Ось як описує результати один з авторів звіту. Його в Twitter знайшов Ілля Поркалов, а я переклав.

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Команда Імперського коледжу, на основі рівня зараження та смертності з Китаю/Кореї/Італії, провела моделювання трьох сценаріїв для США:

1. Що станеться, якщо США абсолютно нічого не зроблять?

2. Якщо будуть обмежувати лише найбільш ризиковані групи?

3. Якщо буде найжорсткіший карантин?

Що станеться, якщо США абсолютно нічого не зроблять (синя лінія)

Результат: 80% американців отримали б хворобу, 0,9% з них загине. Померли б від 4% до 8% усіх американців старше 70-ти років. 2,2 млн американців загинули б від самого вірусу.

Але далі гірше.

Людям з тяжким перебігом COVID-19 потрібно ставити апарати для вентиляції легень. 50% з тих, хто отримає подібну допомогу, одужують. Але в умовах тотальної епідемії, потреба у вентиляторах буде в 30 разів більша, ніж їх є у США. Тому в цій моделі майже 100% заражених коронавірусом пацієнтів помруть.

Тож фактична кількість загиблих від вірусу американців прибзино за три місяці була б ближчою до 4 млн. Виходить 8-15% усіх американців старше 70 років загинуть.

4 млн людей! Це більше американців, ніж загинуло одразу від чого-небудь, коли-небудь. Це населення Лос-Анджелеса. Це в чотири рази більше числа американців, які загинули в Громадянській війні ... разом з обох сторін. Це на дві третини більше людей, ніж загинуло в Голокості.

Американці становлять 4,4% світового населення. Якщо ми екстраполюємо ці цифри на весь світ, це дає нам 90 млн смертей в усьому світі від COVID-19 за три-шість місяців. У 1,5 рази більше людей, ніж загинуло за всю Другу світову війну.

Якщо обмежать лише найбільш ризиковані групи (помаранчева лінія)

Зараз, звичайно, країни вже не будуть стояти осторонь і нічого не робити. Тож команда Імперського коледжу провела моделювання, припускаючи стратегію "пом'якшення": всі симптоматичні випадки в США ізольовано. Сім'ї інфікованих перебувають на карантині. Усі американці за 70 на суворому карантині. [У нас багато хто відмічає, що цю стратегію збирається використовувати Великобританія].

Такі міри дещо згладжують криву, але недостатньо. Смертність від коронавірусу скорочується вдвічі, але він все-одно вбиває 1,1 млн американців. Пікова потреба у апаратах для вентиляції падає на дві третини, але вона все ж перевищує кількість апаратів для вентиляції у США у вісім разів. Це залишає фактичну кількість загиблих у США приблизно на позначці у 2 млн загиблих. Це населення Х'юстона, дві громадянські війни, третина Голокосту. В усьому світі помирає 45 млн людей: 7,5 Голокостів, 3/4 Другої світової війни. Ось що відбувається, якщо ми покладаємось на пом’якшення та здоровий глузд.

Якщо буде найжорсткіший карантин (зелена лінія)

Якщо ж прийняти стратегію "придушення": ізолювати симптоматичні випадки, ввести карантин для членів їхніх сімей, соціальну ізоляцію, заборонити всі громадські збори/відправити людей на віддалену роботу, закрити школи та університети. Така стратегія працює! Коефіцієнт смертності в США досягає максимуму за три тижні від сьогодні у кількох тисячах смертей, потім знижується. Ми не перевищуємо кількість доступних апаратів для вентиляції. Мільйонні втрати зникають.

Але є одне але: якщо ми послабимо карантин до введення вакцини для всього населення, то COVID-19 повертається назад і вбиває мільйони американців за кілька місяців, те саме, що і раніше.

Після закінчення першого періоду карантину в липні, ми могли, ймовірно, зменшити обмеження на місяць, але потім потрібно буде ще два місяці карантину, і так далі.

Але ми просто не можемо просто дозволити вірусу поширюватися на всю популяцію так, як це роблять інші віруси, тому що він занадто смертельний. Якщо багато людей, яких ми знаємо, отримують COVID-19, це означає, що мільйони американців гинуть. Цього просто не можна дозволити.

Вакцина

Як швидко буде вакцина? Минулого тижня три окремі дослідницькі групи оголосили, що розробили вакцини. Вчора одна з них (за схваленням FDA) ввела вакцину живій людині, не чекаючи випробувань на тваринах. Це крайній захід, але необхідний.

Тепер вони повинні спостерігати за випробуваним протягом 14 місяців, щоб переконатися в безпеці вакцини. На жаль це не можна пришвидчити: якщо ви збираєтесь прищепити всіх людей, ви повинні бути абсолютно впевнені, що сама вакцина їх не вб'є! Напевно, цього не буде, але ви повинні бути впевнені.

Якщо припустити, що вакцина є безпечною та ефективною, для її прищеплення всьому населенню знадобиться кілька місяців. З цієї причини команда Імперського коледжу підрахувала, що до появи вакцини пройде приблизно 18 місяців.

Протягом цих 18 місяців все буде дуже важким і дуже страшним. І якщо карантин насправді спрацює, буде відчуватися, що ми робимо все це дарма, оскільки рівень зараження та смертності залишатиметься низьким.

Легко змусити людей жертвувати в середині війни. Дуже важко змусити їх зробити це під час пандемії, яка виглядає невидимою саме тому, що працюють методи придушення. Але саме це нам і доведеться робити.

На малюнку перший варіант - синя лінія, другий - помаранчева, третій - зелена. Блакитним виділений період першого циклу карантину. Червона лінія - можливості медичної системи.

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