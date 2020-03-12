Коронавирус в Италии: как живет страна в условиях эпидемии. Рассказ из Милана

На сегодня Италия занимает второе место в мире по количеству заболевших коронавирусом. Еще три недели назад здесь были зафиксированы единичные случаи среди приезжих туристов из Китая, и вдруг такая резкая вспышка!

В последние дни количество заболевших растет на более, чем тысячу человек ежедневно. Больницы на севере страны справляются из последних сил, а власти вводят жесткие меры, ограничивающие какие-либо контакты людей по всей территории государства.

Как только в конце февраля появились новости о росте числа инфицированных в стране, итальянцы испугались – побежали в супермаркеты, запаслись продуктами и медикаментами и внимательно следили за тревожными новостями.

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Зону, в которой находились первые больные, назвали "красной", запретили туда въезд/выезд. В северных регионах объявили о закрытии школ, университетов, отменили массовые мероприятия, закрыли музеи, кино, театры, спортзалы. Офисных сотрудников перевели в режим работы "smart working". Все это для итальянцев - беспрецедентные меры, которые многие переживали впервые в жизни, поэтому изначальная паника была вполне объяснимой.

Тем не менее, длилась она недолго. К концу первой недели карантина полки в супермаркетах были вновь наполнены продуктами. А жизнь в Милане, который находится в 50 км от первых очагов заражения, вошла в обычное русло. Парки - полные детей, почта привычно заполнена пенсионерами, куча молодежи в барах, кафе и ресторанах. Удаленная работа – отличная возможность съездить в горы или к морю.

Довольно быстро стало очевидно, что введенных ограничений не достаточно для свободолюбивых жителей "Bel Paese". Уже с первых чисел марта число заболевших ежедневно стало увеличиваться огромными цифрами, а география расширяться по всей стране.

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Если в Украине властям приходилось успокаивать чрезмерную панику вокруг темы коронавируса, то в Италии казалось, что у руководства страны была противоположная задача – что сделать, чтобы итальянцы, наконец, испугались всерьез и начали ответственно относиться к сложившейся непростой ситуации.

Как следствие, c 10 марта вступил в силу новый декрет правительства, вводящий ряд еще более жестких ограничений уже по всей территории страны. До 3 апреля вся Италия объявлена "красной зоной", куда ограничен въезд и выезд, и запрещено перемещение внутри без острой необходимости.

Например, если мне нужно поехать в соседний город, при мне должен быть документ установленного образца, который объясняет необходимость поездки. При отсутствии такого обещают штраф, и даже привлечение к уголовной ответственности.

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Во всей Италии закрыты учебные, спортивные и культурные заведения, отменены любые массовые мероприятия. В том числе запрещено проводить церемонии религиозного характера и даже свадьбы и похороны (со сбором людей).

С 12 марта во всей Италии закрыты все магазины и места общественного питания, кроме аптек и продовольственных магазинов, а также табакерии, приостановлена вся коммерческая деятельность.

В то же время, производственные предприятия работают в обычном режиме. Сотрудникам производства и транспорту предприятий разрешено свободно перемещаться по всей территории страны. А вот офисным сотрудникам рекомендовано работать удаленно из дому.

Чрезвычайно сложное время сейчас и у итальянских медиков. На севере страны врачи бьют тревогу: медперсонала не хватает, места в отделениях интенсивной терапии заканчиваются, а больных с каждым днем все больше. По этой причины для пациентов в экстренном порядке переоборудуют помещения других больничных отделений, а семейных медиков и врачей из поликлиник привлекают к работе в больницах с инфицированными.

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Неравнодушные итальянцы также делают свой вклад – сейчас в стране множество инициатив по поддержке больниц: набору волонтеров, сбору средств на исследования вируса и на усиление отделений интенсивной терапии. Кстати, в Италии порядка трети больных коронавирусом с мягким проявлением симптомов не госпитализируют, они проходят лечение в домашних условиях. Без возмущения соседей.

Другой большой проблемой Италии на данный момент является отсутствие туристов. Страна, которую посещает более 90 млн человек в год и где туризм составляет около 13% ВВП, уже ощутила негативные последствия эпидемии. В первую неделю после новостей о распространении вируса, по данным отраслевых ассоциаций, в Италии отменили до 90% броней отелей, а, следовательно, и всех сопутствующих услуг - авиа, трансферы, аренда авто, общественное питание, экскурсии, шопинг.

Владельцы отелей жалуются, что никаких новых броней не поступает. В Милане - центре делового туризма, отменили или перенесли все выставки, в том числе Мебельный Салон, которые ежегодно посещает более 360 000 человек. Все это - огромный удар для итальянцев, которые привыкли к бесконечному потоку иностранцев.

Полностью остановлены и лыжные курорты Италии. Альпийские городки, которые обычно в марте находятся в разгаре сезона, в настоящее время пустуют – закрыты подъемники, прокаты лыж, рестораны.

А сейчас, когда всю Италию объявили "красной зоной", ситуация в туризме еще более усугубится. Особым потрясением это будет для южных регионов, где сфера туризма и обслуживания является одним из основных источников дохода в теплый сезон.

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В свою очередь, авиакомпании вынуждены сокращать не только внешние рейсы ввиду отсутствия туристов, но и полеты по стране из-за низкого спроса и ограничений на передвижения внутри государства. Например, Ryanair с марта была вынуждена сократить на 25% все рейсы внутри Италии, Alitalia отменила все свои рейсы из аэропорта Malpensa, а национальные перелеты из аэропорта Linate сокращены в 10 раз.

Хочется верить, что все жесткие меры, которые сейчас предпринимаются в Италии, дадут быстрый позитивный результат, и стране удастся победить эпидемию с минимальными экономическими последствиями. А пока самым популярным хэштегом в Италии, который полностью отображает итальянскую реальность на сегодня, являются слова – я сижу дома!