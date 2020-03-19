Коронавирус в Нидерландах: реакция страны, которая слушает ученых и не паникует

В последнее время многие из нас смотрят за реакцией разных стран мира на возникшую пандемию. Много уже писали о подходе Британии (они сейчас ужесточили свои меры - в основном реагируя на паническое общественное мнение). Но в Европе есть и другие интересные подходы. Нидерланды - очень продвинутая и открытая страна - в самом центре Европы. Страна, которая имела очень много колоний в разных точках планеты - там они в свое время встретили много экзотических тропических болезней, которые косили белого человека.

Поэтому пришлось создавать свою школу инфекционной медицины. Традиции сохранились - научная школа развитая. И правительство слушает своих ученых.

Даю перевод выступления премьер-министра Нидерландов Марка Рютте перед страной по проблеме пандемии. Мой важный вывод - не надо поддаваться панике. Надо думать и слушать специалистов. Если нет своих - надо слушать иностранных.

P.S. Кстати, похожая реакция на сегодня есть и в Швеции.

"В современном мире новости и информация распространяются быстрее, чем скорость света, и мнения также быстро передаются. Я это понимаю. Но ответы на все вопросы начинаются со знаний и опыта специалистов. Давайте держаться за это. За знания и опыт таких экспертов, как Яап ван Диссел и его коллеги как внутри так и за пределами RIVM (агентство общественного здравоохранения), вирусологов, врачей интенсивной терапии и других специалистов.

С самого начала, их совет и экспертиза определяли наши действия и важно, чтобы мы продолжали идти в соответствии с этим компасом научных знаний и достоверных фактов. Это единственный разумный способ продолжать предпринимать необходимые шаги.

Потому что у меня сегодня нет легкого сообщения для вас.

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Реальность такова, что коронавирус среди нас и останется среди нас в надолго. Нет легкого или быстрого выхода из этой очень сложной ситуации. Реальность такова, что в ближайшем будущем большая часть населения Нидерландов будет заражена вирусом. Это то, что эксперты говорят нам сейчас. И они также говорят нам, что в ожидании вакцины или лекарства мы можем замедлить распространение вируса, в то же время контролируя формирование группового иммунитета. Я должен это объяснить.

Те, у кого был вирус, обычно становятся невосприимчивыми. Как в старые времена с корью. Чем больше иммунная группа, тем меньше вероятность того, что вирус попадет на уязвимых пожилых людей и людей со слабым здоровьем. С групповым иммунитетом вы строите вокруг себя защитную стену. Это принцип. Но мы должны понимать, что создание группового иммунитета может занять месяцы или даже больше, и мы можем использовать это время для того, чтобы максимально защитить людей, подвергающихся большему риску.

В целом, есть три возможных сценария. Первый сценарий: максимально контролировать вирус. Это приводит к контролируемому распространению среди групп, которые подвергаются наименьшему риску.

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Это наш сценарий выбора. Максимальный контроль означает, что мы пытаемся использовать меры для выравнивания и сглаживания пика числа инфицированных и распространения его в течение более длительного периода. Благодаря такому подходу, при котором большинство людей будут иметь только незначительные жалобы, мы создаем иммунитет и гарантируем, что система здравоохранения справится с ним. С тем, чтобы дома престарелых, уход за стариками на дому, больницы и особенно отделения интенсивной терапии не были перегружены. При этом всегда будет достаточно возможностей, чтобы помочь людям, которые наиболее уязвимы.

Второй сценарий состоит в том, что мы позволяем вирусу работать без контроля. Это полностью перегрузит нашу систему здравоохранения на пике инфицирования, оставляя недостаточно возможностей для помощи уязвимым пожилым людям и другим пациентам высокого риска. Конечно, мы должны предотвратить это любой ценой.

Третий сценарий заключается в том, что мы бесконечно пытаемся остановить вирус. Это означает полное закрытие страны. Такой строгий подход может показаться привлекательным на первый взгляд, но эксперты отмечают, что это определенно не будет делом дней или недель.

При таком сценарии нам фактически пришлось бы закрыть нашу страну на год или даже дольше со всеми вытекающими отсюда последствиями. И даже если бы это было практически возможно - позволить потом людям покинуть свои дома после долгого времени ограничений — вирус может всплыть, когда все меры будут отменены.

Нидерланды - открытая страна, и пока вакцины нет, коронавирус будет распространяться по миру, как волна, и не будет пропускать и нашу страну.

Все рекомендации на данный момент, все объявленные ранее меры направлены на первый сценарий "максимального контроля". От относительно простых принципов, не пожимать руки, чаще мыть руки и держаться на расстоянии полутора метров, до далеко идущих мер, таких как запрет больших собраний и закрытие индустрии общественного питания. И, конечно, мы держим руку на пульсе каждый день.

То, как долго необходимы эти меры и нужно ли их больше, зависит от того, как вирус будет себя вести в ближайшие недели и месяцы. А также от любых новых научных открытий, потому что исследования не стоят на месте.

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Может случиться так, что некоторые меры могут быть смягчены, но иногда нам придется делать дополнительный шаг, чтобы предотвратить распространение вируса без ограничений. Мы будем продолжать фиксировать и измерять все показатели в ближайшие месяцы. Мы будем продолжать искать баланс между принятием необходимых мер и обеспечением максимально возможного продолжения обычной жизни. Если мы сможем таким образом контролировать распространение вируса, последствия для общественного здравоохранения в конечном итоге будут наиболее управляемыми.

В то же время мы не можем и не будем закрывать глаза на экономические последствия этого кризиса. Многие люди обеспокоены своей работой. Потому что для многих компаний, больших и маленьких, это чрезвычайно сложный период. Очень многие предприниматели внезапно оказались в ловушке. Кофейни, флористы, перевозчики, фрилансеры, но это также относится и к национальным символам, таким как KLM (авиакомпания).

Я обращаюсь к предпринимателям Нидерландов и их сотрудникам со следующим: правительство сделает все возможное, чтобы поддержать вас. Мы стремимся к тому, чтобы бизнес не падал из-за того, что происходит сейчас, и чтобы люди не теряли свою работу. В любом случае, это будет трудное время, но мы вас не подведем.

Наконец, я хотел бы поблагодарить всех в Нидерландах за то, как до сих пор выполнялись указания и меры, и за все доброжелательные примеры взаимопомощи и солидарности. Приятно видеть, что мы также готовы дать руку помощи друг к другу, когда есть необходимость. Продолжайте делать это. Будьте внимательны и следуйте указаниям, даже если вы сильны и здоровы, на благо людей, которые более уязвимы. Это действительно важно.

Продолжайте использовать здравый смысл и прислушиваться к экспертам. Продолжайте помогать друг другу, где это возможно. Это время, когда нам нужно понять друг друга несмотря на разногласия и противоречия. Время поставить общий интерес выше личного интереса. Время, чтобы дать возможность и показать доверие всем тем людям, которые днем и ночью заняты борьбой для помощи другим сдерживать вирус под контролем. Это технический персонал, медсестры, врачи в больницах и учреждениях по уходу за пожилыми людьми, врачи педиатры и врачи инфекционных отделений, сотрудники полиции, сотрудники скорой помощи.

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Им и всем тем людям, которые остаются на работе в школах, детских учреждениях, общественном транспорте, супермаркетах и в любом другом месте, я хочу сказать: вы делаете фантастическую работу - большое спасибо за это.

Я хотел бы закончить этим призывом: при всех неопределенностях, одна вещь абсолютно ясна. Стоящая перед нами задача очень большая, и нам действительно нужно сделать это вместе с 17 миллионами граждан. Вместе мы преодолеем этот сложный период.

Заботьтесь друг о друге. Я рассчитываю на вас.

Спасибо."

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