Кто-то верит в демократию в России после Путина. Но как демократы придут там к власти

Не только западные, но и часть украинских интеллектуалов верит, что в России после правления Владимира Путина возможна демократия.

Даже не хочу спрашивать, кто там демократ.

У меня простой вопрос: а каким образом демократы придут к власти?

Очевидно, демократы могут прийти к власти только в результате демократических выборов. А это означает не только наличие множества партий в избирательном списке, но и следующее:

1. Равный доступ всех партий к медиа.

2. Возможность безопасно проводить агитацию на улицах.

3. Общественный контроль над избирательными комиссиями.

4. Суды, не подыгрывающие отдельным кандидатам.

Откуда возьмутся в России независимые медиа, полиция, которая защищает агитаторов от бандитов, и хоть какие-то суды – мне неизвестно. К примеру, марсиане могут оккупировать Россию с целью провести честные выборы. Но гражданское общество, без которого честные выборы невозможны, им не удастся привезти с Марса, его нужно взращивать на местах.

Но все же, допустим, что розовые единороги (зачеркнуто) марсиане оккупировали Россию с целью проведения честных прозрачных выборов под международным контролем. Кто тогда победит?

Победит партия ресентимента, реваншизма, оскорбления и мести. Победит партия очень левых экономических подходов в сочетании с очень правыми политическими подходами – буквально, национал-социалисты.

Если же демократы придут к власти не в результате выборов, а вооруженным путем (интересно, сколько в нынешней России готовы воевать за демократию), то в процессе этой борьбы они потеряют идеалы демократии, свободы и братства, и тем более в процессе сохранения и консолидации власти над огромной империей.

Если у России есть демократы, пусть бы попытались создать небольшую демократическую страну, например, Ингрию со столицей в Санкт-Петербурге. И отпустили бы все порабощенные народы на свободу.

Почему так много пишу и буду писать о судьбах российской империи?

Чем ближе победа Украины в войне (а она с каждым днем все ближе), тем больше угроза потерять ее на последних шагах. Ибо победа – это мир лучше предыдущего. Итак, украинская победа – это не только освобождение всех наших территорий от оккупантов, но и положение дел, когда империя больше никогда не угрожает Украине.

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