Легализация огнестрельного оружия очень актуальна. Но власть почему-то не спешит

По состоянию на 2022 год, Украина – одна из немногих стран Европы, в которой все еще не урегулирован до конца вопрос обращения огнестрельного оружия среди гражданского населения. 23 февраля, за день до начала широкомасштабного вторжения, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №5708 о праве на гражданское огнестрельное оружие. Неизвестно, связаны ли факты принятия документа с теми обстоятельствами, которые имели место в день голосования, или нет, но, по мнению многих специалистов, владение огнестрельным оружием широкими массами населения в перспективе может улучшить обороноспособность государства.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, он должен усилить соблюдение режима законности в вопросах определения правового режима собственности на оружие, закрепить основные права и обязанности граждан и юридических лиц по производству, приобретению, владению, распоряжению и использованию оружия и боеприпасов, урегулировать другие публичные дела, которые конкретно с этим связаны.

Для законодателя первоочередным является не решение "философской" проблемы владения населением оружием, а окончательное правовое регулирование этого вопроса в независимости от общественно-политических взглядов. Собственно, в этом заключается фундаментальная разница между правом на владение оружием в США: декларируется как неотъемлемое и гарантируется Конституцией как право, защищающее свободу не только личности и гражданина, но и общества в целом, поскольку в находящемся сейчас в кабинетах Верховной Рады законопроекте, именно отношения между отдельным индивидом и государством в области владения первым оружием являются основным объектом и целью регулирования.

Что есть что из оружия

Законопроект содержит исчерпывающий перечень терминов с детальными разъяснениями, например, определение антикварного оружия как "огнестрельного оружия, изготовленного не позднее 1899 года и не предназначенного для стрельбы патронами с металлическими гильзами центрального боя и кольцевого воспламенения".

Важным пунктом документа является удобная и понятная классификация гражданского огнестрельного оружия:

– А – автоматическое огнестрельное оружие;

– В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);

– С – короткоствольное огнестрельное оружие, (за исключением гладкоствольного короткоствольного (травматического) оружия);

– D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;

– Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Статьей 7 законопроекта четко указано, что именно находится в гражданском обращении: "…гражданское огнестрельное оружие и боевые припасы к нему, принадлежащие физическим и юридическим лицам (за исключением указанных в статьях 8 и 9 настоящего закона), получивших документы на право владения, использования и распоряжения оружием в порядке, установленном этим законом и другими законодательными актами". То есть четко определен как перечень оружия в гражданском обращении, так и исключения из него.

Исключением, например, является длинноствольное гладкоствольное огнестрельное оружие калибром более 27 миллиметров, что соответствует калибру артиллерийского вооружения и более чем оправданно ограничено в обращении законом. То, что населением в первую очередь понимается под таким объемным словом как "оружие".

Также отмечается, что гражданское обращение "приложений" к оружию, таких как прицелы, тепловизоры, планки Пикатини, осуществляется без дополнительного оформления документов о праве на оружие на основании как законодательства об оружии, так и Гражданского кодекса Украины.

В свою очередь, "владение, пользование, распоряжение и обращение выхолощенного гражданского огнестрельного оружия, основными частями оружия, средствами уменьшения громкости выстрела и боевыми припасами к гражданскому огнестрельному оружию осуществляется на основании документов о праве на оружие, в порядке определенном этим законом и не требующего получения отдельных документов на них", что также сокращает количество бумажных процедур и значительно "облегчает жизнь" владельцам оружия.

Единый реестр и кабинет гражданина

Другим важным моментом, который в конце концов подведет под этим всем общий знаменатель, является долгожданное введение в работу Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия. По плану в реестре должна содержаться информация о владельцах оружия и типе, серийном номере оружия и основных частях к нему и объектах специального учета.

Также интересным будет и создание кабинета гражданина (как указано, собственно, не в законе, а в презентации Реестра от МВД), который значительно уменьшает коррупционные риски и возможность злоупотреблений со стороны разного рода контролеров. Создание Реестра не менее важно, чем собственное регулирование вопросов обращения гражданского огнестрельного оружия, поскольку это наконец-то окончательно урегулирует все вопросы непосредственного регулирования обращения и предоставляет владельцам возможность эффективного распоряжения своим правом.

Право собственности на оружие

Что касается самого получения права собственности на огнестрельное оружие, здесь имеем "типичную" конструкцию — "Право на получение в собственность гражданского огнестрельного оружия, отнесенного к гражданскому обороту, основных частей огнестрельного оружия, боевых припасов, 18 компонентов боевых припасов имеют физические и юридические лица с учетом особенностей, предусмотренных настоящим законом".

Также, предполагается, закон ограничил право собственности физических лиц на оружие категории А, то есть на автоматическое оружие. Ограничение на автоматическое оружие (а не вывод из обращения) прежде всего связано с тем фактом, что автоматическое оружие – это орудие для ведения общевойскового боя, предназначенное для выполнения именно боевых задач, а не для самозащиты или спортивной стрельбы. Оно требует исключительных навыков обращения с ним, поскольку отсутствие последних ставит под неоправданный риск жизни и здоровье окружающих.

Статья 18 законопроекта в общем регулирует приобретение права собственности на огнестрельное оружие.

Право собственности на гражданское огнестрельное оружие, его основные части, средства уменьшения громкости выстрела и боевые припасы к нему можно поучить исключительно при наличии удостоверения владельца оружия с полученной соответствующей категорией оружия.

Свидетельство о регистрации оружия выдается на каждую единицу огнестрельного оружия в порядке, определенном Кабинетом министров Украины. Важно то, что возникновение права собственности на гражданское огнестрельное оружие связано с внесением сведений в Реестр. Владение и использование оружия без внесения сведений в Реестр запрещено.

Удостоверение выдается сроком на три года, а каждое следующее (продлено) – на пять лет. В нем указывается информация о физическом или юридическом лице, которому предоставлено право на гражданское огнестрельное оружие, а также указывается категория (категории) оружия, которую (которые) такое лицо получило. Физические лица получают право приобрести гражданское огнестрельное оружие, боевые припасы, компоненты боевых припасов, основные части к нему и разрешенные средства уменьшения громкости выстрела после получения ими Удостоверения владельца оружия с соответствующей категорией оружия.

Важно также то, что количество единиц гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему, которые может приобрести в собственность физическое лицо, не ограничено. Также закон предусматривает необходимость предварительного обучения обращению с оружием лица, претендующего на получение удостоверения для владения оружием категории D, что также значительно уменьшает риски, связанные с оборотом оружия.

Подводя итог, отмечу – тема "легализации" огнестрельного оружия еще далека от окончания написания о ней статей, потому что даже тех же Порядки, которыми регулируется вопрос ведения Реестра, получения удостоверений и т.д. Кабинетом министров еще не предоставлены, а без них и ряда других документов окончательно говорить, как все будет устроено, еще не можем.

Но можем констатировать, что наконец-то двигаемся по правильному пути и в конце концов вопрос обращения оружия будет урегулирован.

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