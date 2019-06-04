Лето, море, Одесса: как сделать пляжи комфортными

С 1 июня в Одессе официально стартовал купальный сезон. Формально все работы по подготовке к нему уже закончены, о чем традиционно отчитались местные чиновники, умолчав (тоже традиционно) о целом ряде проблем.

Во-первых, год за годом пляжи с трудом справляются с потоком отдыхающих. Как говорится, подстилке негде упасть. Естественно, давка и ноги соседа возле головы комфорта не добавляют.

И дело тут не столько в большом количестве отдыхающих, сколько в ширине пляжной линии. Как правило, это лишь 25-30 метров, что в два раза меньше, чем в большинстве приморских городов. Например, на черноморском курорте Золотые Пески в Болгарии ширина пляжей 30-75 метров, а в испанской Валенсии на побережье Средиземного моря – 100-200 метров.

Поэтому песчаной линии, которая есть в Одессе, недостаточно. Эту проблему можно решить намывом песка. Тем более, что большинство одесских пляжей искусственные – их намыли в середине прошлого века. Но за полстолетия природа вернула своё, смыв половину пляжной линии.

Намыв песка – это доволь затратный процесс для городской казны. При этом официальная ставка аренды пляжей настолько низкая, что не покрывает расходы на содержание побережья. В последний раз массово намывали песок в 2007-2008 годах, но буквально через несколько лет почти половину нового песка смыло в море штормами.

По мнению экспертов, это произошло из-за неправильно выбранного песка. Он был слишком мелким. Не способствуют сохранению песчаной линии и берегоукрепляющие сооружения, срок эксплуатации которых истек много лет назад. Без современного подхода к защите берега любой намыв песка будет совершенно бесполезным.

Частично Одесса потеряла побережье и из-за увеселительных заведений, кафе и «забегаловок», которые растянулись вдоль всей линии моря. В цивилизованном мире такие комплексы поднимают выше, освобождая песчаную часть. В Одессе – наоборот. Некоторые клубы вплотную приближаются к морю, а есть и такие, что попросту захватили пирсы. Для регулирования этой проблемы необходимо соответствующее законодательство. Увы, сегодня у нас нет юридического механизма защиты берега. Если на руках договор аренды – арендатор может фактически делать, что хочешь.

«Разгрузку» городских пляжей может обеспечить и перенаправление потока туристов на пляжи Одесской области. Они широкие – например, в районе Затоки до 300 метров. А это уже сопоставимо с шириной пляжей бразильского Рио-де-Жанейро. Вопрос лишь в развитии туристической инфраструктуры, логистики, отельных сетей и повышении уровня сервиса.

Еще одна серьезная проблема последних лет - практически принудительная аренда топчанов или шезлонгов. В Одессе большая часть побережья находится в аренде. Частные пляжи превалируют над коммунальными (48 из 60). Хочешь отдохнуть на море – в обязательно порядке арендуй шезлонг. Причем цены для среднестатистического туриста «кусаются». Чтобы справиться с этой проблемой, в 2019 году мэрия обязывает, как минимум, 40% территории пляжа оставлять свободной. Но на практике арендаторы к таким требованиям просто не прислушиваются, поскольку за их нарушение никакого наказания не следует. Именно поэтому вокруг частных пляжей каждый сезон разгораются скандалы, а интернет полон видео о конфликтах посетителей и пляжной охраны.

Кроме того, так и не решена проблема с неочищенными сточными водами, которые сбрасываются в море (не говоря уже о незаконных врезках в канализационные трубы). В цивилизованном мире это считалось бы реальной техногенной катастрофой, а у нас до сих пор в «ливневки» около пляжей «Аркадия», «Ланжерон» и других подключены аварийные выходы хозяйственно-ливневой канализации. Из-за этого каждый год после сильных осадков власти вводят временный запрет на купание. Также это провоцирует рост водорослей - к концу лета у пляжей усиленно цветет вода, образуется тина и есть сильный неприятный запах.

Престижный знак качества «Голубой флаг» в прошлом году получили только два одесских пляжа. По всей области таких насчитывается пять. То есть, только эти пляжи соответствуют 33 критериям качества международного уровня. А хотелось бы, чтобы в курортном Одесском регионе таких пляжей было больше. Чтобы туристу не нужно было отправлялся отдыхать к Черному морю в другие страны, раз уж у него есть для этого Одесса. И, на мой взгляд, это вполне реальная перспектива. Но для начала необходимо все-таки разработать стратегию развития побережья и создать законодательную базу для его защиты.