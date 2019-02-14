LIGA.net, медиа-индустрия и репутация: где мы сейчас и где будем

Я привык оценивать в первую очередь общую картину. Детали имеют значение ровно настолько, насколько они в общую картину укладываются или насколько они общую картину определяют. Состояние индустрии СМИ, в которой я работаю, я оцениваю так же.

Так вот: СМИ в Украине - это в целом территория привычного постсоветского нищенства.

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В негодных общих экономических условиях любая индустрия развивается плохо, а уж СМИ, которые производят продукт привычно бесплатный для массового отечественного потребителя (ну так а что такое: открыл браузер - и читай себе, даже рекламу можно отсечь), так и совсем, мягко говоря, не лучшая область для возврата коммерческих инвестиций.

Прагматичная логика этой ситуации одни СМИ приводит к обыденной продажности, укладывает их под олигархов, приучает к бесстыжему джинсованию.

Другие СМИ всеми силами сохраняют честное имя и репутацию. Сознательно. В ущерб самоокупаемости, потому что бетонная репутация - инвестиция сугубо стратегическая, на будущее, для тех неблизких времен, когда респектабельность в Украине будет цениться и станет, как в развитых странах, по-настоящему серьезным активом (я знаю, что так и будет, ради этого и работаем).

Но прямо сейчас и прямо здесь денег на зарплату сотрудникам и на гонорары авторам респектабельность не приносит. И это не проблема бизнес-подхода конкретной компании - в Украине вообще нет крупных СМИ, которые живут собственным заработком, без поддержки со стороны учредителей или вливаний со стороны.

Авторы - это тоже часть индустрии СМИ, и при нормальном состоянии индустрии они должны работать только за гонорар. В ненормальных обстоятельствах, в которых существуем мы, авторские гонорары выписываются лишь за какие-то выдающиеся эксклюзивы. Король нашего недорынка - "бесплатный контент", который тащится редакторами из соцсетей, из блогов и с сайтов других СМИ. А поскольку ничего "бесплатного" в мире не бывает, на самом деле за такую публикацию платит сам автор материала - недополученными прочтениями на своем собственном ресурсе и потерей контроля над распространением текста.

Наша новая инициатива "Не пустые слова", обращенная к авторам, - это очередной шаг к исправлению сложившейся в украинских медиа ненормальной ситуации. Мы пока не можем предложить авторам условия публикации, принятые на развитых медиа-рынках, и цивилизованные правила игры, но мы можем ясно заявить, что мы осознанно движемся к этому.

Дмитрий Бондаренко (генеральный директор группы компаний ЛИГА), Ольга Бондаренко (председатель правления благотворительного фонда "Let's Help!") и Борис Давиденко (главный редактор LIGA.net) в очередной раз придумали, как сделать хорошее дело из подручных средств: читательские реакции за колонки, которые публикуются на Лиге, теперь будут прямо конвертироваться в помощь тем, кто в ней особенно нуждается. В течение трех месяцев каждый читательский "лайк" и перепост, которые получит каждая опубликованная у нас колонка, приравнивается к гривне. Деньги на проект выделили наши учредители. Вся сумма будет перечислена в "Let's help!", который опекает гериатрические пансионаты и помогает детям. Сколько мы и авторы наработаем читательских одобрений - столько денег и пойдет на благотворительность.

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Это не только стимул для нас, для авторов и для читателей, это надежда на продолжение. Дальше, по мере развития медиа-индустрии, будет больше и лучше. Мы шаг за шагом создаем новые детали, которые призваны лечь в общую картину и постепенно ее изменить. Мы работаем над этим.

Вместе с вами.