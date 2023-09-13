Лозунг "Меняйся или умри" не метафорический

Вся зона боевых действий – сплошная черная дыра.

К ней привыкнуть невозможно. Разбиты дороги, дома, простреленные заборы, пробитая осколками техника, грязь и пыль. Лишь беспризорные собаки вносят романтику в этот апокалипсис. В этом всем невозможно сохранить чувство прекрасного. Оно притупляется с каждым днем пребывания, и могу только представить, как оно влияет на тех, кто здесь уже полтора года.

Все это сопровождается постоянными выходами-приходами артиллерии, нависшими, как рой пчел, "Залами" и "Ланцетами", растяжками и закладками мин. Между этим всем маневрируют наши пикапы, бетеры, бехи, течики, медеваки.

Полуторалетняя жизнь в блиндажах, разрушенных "располагах" под постоянный грохот генераторов делает свою черную работу.

Если раньше при встрече с побратимами испытывал какой-то подъем настроения, то сейчас, привозя им дроны-камикадзе, пикапы или мавики, ты выглядишь в их глазах тем, кто добавляет им очередную партию трудностей. Словно и радуются, но не от привезенного, а исключительно от возможности обняться, выговориться и увидеть родную душу, которая чем дальше, тем больше для них похожа на жителя другой планеты, а не на побратима, с которым в первые месяцы войны движевал в Киевской области.

А еще здесь теряется инстинкт самосохранения. Выходя на позицию, некоторые не одевают броник и каску, потому что достало уже. Lowa сменилась на резиновые сапоги. GoPro на каске напоминает о кураже полуторагодовалой давности. Невозможно все время оглядываться, пригибаться, прислушиваться, присматриваться. Идешь — как шахтер в забой, без всякого огонька в глазах, зная, что БК надо экономить, что с АГС у тебя 30 выстрелов в день, а дальше ищи, мути, выменивай на что-то.

Атмосфера общения в подразделениях кусачая. Любое необдуманное слово может привести к недоразумению. Наступление влечет потери. Утраты деморализуют и выводят из равновесия.

Враг пришел в себя после первых поражений, враг учится, враг меняется, собирает силы для новых атак. Он уже не тот, каким был полтора года тому назад.

Между Киевом и войной увеличивается пропасть. Возвращаться не хочется. Но ты должен, потому что тыл должен знать правду. Тыл должен наваливать еще и сильнее.

Мы нравимся себе такими, какие мы есть, мы себя устраиваем. Нам все еще безразлично, что наша жизненная среда претерпевает изменения, которые угрожают нас убить. Мы не хотим меняться. И это очень опасно. Лозунг "Меняйся или умри" не метафорический.

Всё только начинается.

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