UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лозунг "Меняйся или умри" не метафорический

Цей матеріал також доступний українською
Лозунг "Меняйся или умри" не метафорический

музыкант, фронтмен “Kozak System”
13.09.2023, 10:40

Нам все еще безразлично, что наша жизненная среда претерпевает изменения, которые угрожают нас убить. Мы не хотим меняться. И это очень опасно

Вся зона боевых действий – сплошная черная дыра.

К ней привыкнуть невозможно. Разбиты дороги, дома, простреленные заборы, пробитая осколками техника, грязь и пыль. Лишь беспризорные собаки вносят романтику в этот апокалипсис. В этом всем невозможно сохранить чувство прекрасного. Оно притупляется с каждым днем пребывания, и могу только представить, как оно влияет на тех, кто здесь уже полтора года.

Все это сопровождается постоянными выходами-приходами артиллерии, нависшими, как рой пчел, "Залами" и "Ланцетами", растяжками и закладками мин. Между этим всем маневрируют наши пикапы, бетеры, бехи, течики, медеваки.

Полуторалетняя жизнь в блиндажах, разрушенных "располагах" под постоянный грохот генераторов делает свою черную работу.

Если раньше при встрече с побратимами испытывал какой-то подъем настроения, то сейчас, привозя им дроны-камикадзе, пикапы или мавики, ты выглядишь в их глазах тем, кто добавляет им очередную партию трудностей. Словно и радуются, но не от привезенного, а исключительно от возможности обняться, выговориться и увидеть родную душу, которая чем дальше, тем больше для них похожа на жителя другой планеты, а не на побратима, с которым в первые месяцы войны движевал в Киевской области.

А еще здесь теряется инстинкт самосохранения. Выходя на позицию, некоторые не одевают броник и каску, потому что достало уже. Lowa сменилась на резиновые сапоги. GoPro на каске напоминает о кураже полуторагодовалой давности. Невозможно все время оглядываться, пригибаться, прислушиваться, присматриваться. Идешь — как шахтер в забой, без всякого огонька в глазах, зная, что БК надо экономить, что с АГС у тебя 30 выстрелов в день, а дальше ищи, мути, выменивай на что-то.

Атмосфера общения в подразделениях кусачая. Любое необдуманное слово может привести к недоразумению. Наступление влечет потери. Утраты деморализуют и выводят из равновесия.

Враг пришел в себя после первых поражений, враг учится, враг меняется, собирает силы для новых атак. Он уже не тот, каким был полтора года тому назад.

Между Киевом и войной увеличивается пропасть. Возвращаться не хочется. Но ты должен, потому что тыл должен знать правду. Тыл должен наваливать еще и сильнее.

Мы нравимся себе такими, какие мы есть, мы себя устраиваем. Нам все еще безразлично, что наша жизненная среда претерпевает изменения, которые угрожают нас убить. Мы не хотим меняться. И это очень опасно. Лозунг "Меняйся или умри" не метафорический.

Всё только начинается.

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
война с россией
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 