Любовь, Свобода, Уважение. КиевПрайд и три шага на пути в Европу

Если бы я шел в колонне на Марше Равенства, то плакат, который бы я держал, содержал бы в себе всего три слова - «Любовь Свобода Уважение».

На самом деле именно об этом и есть гей-прайд, гей-парад, марш равенства или как там его еще называют. Он не про сексуальную ориентацию. Он про любовь, про свободу, про уважение, достоинство, толерантность. Он про все те прекрасные принципы, на которых базируется сейчас евроатлантическая цивилизация, и которые пару сотен лет назад возникли на основе другого лозунга - "Свобода, Равенство, Братство". Люди на Прайде просто показывают всем, что Любовь имеет значение, что люди имеют право быть такими, какими они есть, что они не должны боятся жить своей жизнью. Показывают, что Свобода - это не только лозунг или политическая партия.

Переиначивая Вольтера на новый лад - я не гей, но готов бороться за то, чтобы люди любой сексуальной ориентации чувствовали себя в Украине свободно. И реализовывали себя в Украине, а не сбегали в те страны, где им безопасно быть самими собой. Вся ситуация конфликтности вокруг Прайда - это ненависть против любви, насилие против свободы и уважения. Это пещерные ценности против ценностей современного мира.

Вы легко можете представить себе прайд-праздник в Европе, США, Канаде или Австралии. Вы не сможете представить его себе в "ДНР", Афганистане или Иране. Ведь правда, однозначный выбор - с кем лучше? Ведь правда, при выборе где жить, в Канаде или Афганистане, вы сделаете однозначный выбор? И это все как раз о ценностях. А Украина и тут застряла в "серой зоне", желая жить как в Европе, но сохраняя ценности средневекового Афганистана.

Насилие, которым отвечают на Прайд, не имеет оправданий. И не может прикрываться защитой «семьи». Потому что Семье любовь точно не может угрожать. В современном мире Семья - это уже точно только про любовь. Это раньше Семья была инструментом выживания, теперь это только лишь союз двух людей, которым хорошо вместе. У них нет другой причины быть вместе, кроме любви, ведь теперь все самодостаточны и могут прожить и выжить самостоятельно. И да, архаичной семьи больше нет в современном мире, от этого так много разводов, потому что люди могут позволить себе жить самим, а не ютиться в 10 метрах с опостылевшим человеком. А значит Прайд - это и про Семью тоже. Потому что совершенно не важно, какой пол у людей, которые любят друг друга. Если любите - вы Семья. И все тут.

Главная семейная ценность сегодня - это любовь.

Конечно, трудно не застрять в прошлом, когда мир так стремительно летит в будущее. Но преступно не пускать туда других. Преступно останавливать людей, которые готовы к переменам. И преступно использовать для этого насилие, оправдывая свои страхи и компенсируя им свои комплексы.

И лицемерно для политиков паразитировать на страхах общества. Государственные деятели должны вести за собой, отстаивать свои ценности, а не смотреть на социологию и повторять пещерные мантры. И нет большей лжи, чем политики, защищающие «семейные ценности», прекрасно живущие в современном мире, где сексуальная ориентация их лидеров не является секретом, а сами они отправляют своих детей учится и покупают недвижимость в тех странах, где гей-прайдами уже давно никого не напугаешь. Чем такой украинский политик отличается от российских чиновников?

И да, плакат с которым вышел бы я, содержал слова «Любовь, Свобода, Уважение», и рядом были бы плакаты «Любовь, Достоинство и Счастье», «Любовь, Равенство, Толерантность» и другие.

А представьте теперь искренние, настоящие плакаты тех людей, которые паразитируют на страхах общества и провоцируют насилие. Пытаясь таким образом понравится людям и удержать власть. Вот навстречу прошла колонна олигархов и их посипак, у которых один плакат на всех - «Жадность». А вот идут коррупционеры, давно и прочно сидящие в креслах и служащие себе, а не Украине, с лозунгами «Путин, Бабло, Путин». И много других мелких групп, желающих не дать обществу сбросить оковы средневековых ценностей, ведь вместе с ними люди сбросят и растопчут всех этих мерзавцев.

Но поскольку честно написать это они не могут, они сеют ненависть и насилие, прикрываясь святыми для многих людей понятиями «семьи» и «детей». Это подло. И очень важно понять, что стоит за ненавистью и страхами, и не дать им победить.

Вот поэтому я поддерживаю Марш Равенства. Потому что это про любовь. И это про будущее, которое мы можем иметь, не иммигрируя в те страны, где ценности любви давно победили ценности страха.

(Источник - блог автора)