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Люди, которые говорят "Война – выдумка политиков" и антивакцинаторы – одни и те же

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Люди, которые говорят "Война – выдумка политиков" и антивакцинаторы – одни и те же

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
16.11.2021, 08:47

Они же покупают фейковые ковидные сертификаты, но при этом очень хотят жить в стране без коррупции

Зубожіння по-украински, это когда тысячи людей, погибающих под гнетом высоких тарифов и страдающих от голода на фоне страшного роста цен на подсолнечное масло, тратят тысячи гривен на фейковый сертификат о прививке в тот момент, когда сама прививка бесплатна. 

И для таких людей вы тоже считаете, что государство должно держать цены ниже рынка? Чтобы у них было на что оплатить услуги нового тренера личностного роста, купить себе крем для борьбы с радиоактивным излучением Юпитера и оплатить ретрит по восстановлению кармы?

Кстати, вы замечали, что

- люди, которые говорят: "Война  – это выдумка политиков. Все люди братья. Мы должны говорить друг с другом. Русские и украинцы – это братья, которых сталкивает какая-то третья сила, которой выгодна война".

И те люди, что

- говорят: "Прививка – это вмешательство в личное тело человека и нарушение прав. Да, мы не антивакцинаторы, но нужны годы, чтобы убедится в безопасности вакцины, да и вообще лучшее средство – это собственный иммунитет, который надо поддерживать".

... это одни и те же люди?

И да, это те самые люди, которые покупают фейковые сертификаты о вакцинации против коронавируса. И они, конечно же, против коррупции. И хотят жить, как в Европе. Очень хотят. Даже когда в Европе сплошной разгул надругательства над свободой в их понимании, ведь там вакцинировано до 80% населения.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Сергей Фурса вакцина антивакцинаторы сертификат вакцинации
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