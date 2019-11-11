Люди в ОРЛДО готовы на любое решение ситуации: разбор соцопроса

Недолік будь-яких опитувань в ОРДЛО - відсутність даних про генеральну сукупність населення, є лише оцінкові дані. Недолік опитувань методом особистого інтерв’ю в ОРДЛО - такі опитування можуть бути проведені тільки організаціями, акредитованими місцевою владою, відтак респонденти з великою ймовірністю можуть думати, що опитування замовлене місцевою або російською владою. Додайте до цього факт фіксації адреси і імені респондента для контролю і робіть самі висновки про щирість респондентів. Також частина території є недоступною для інтерв'юерів через воєнні дії.

З 2014 року опитування в ОРДЛО проводила GfK, а з 2019 року - Info Sapiens - методом дзвінків на мобільні. Метод також показує недуже втішні результати в контексті ставлення до України, але водночас показує суттєво більшу частку проукраїнських респондентів. Це пояснюється тим, що він забезпечує вищий ступінь анонімності - фіксується тільки номер респондента без імені та адреси. Незважаючи на те, що люди в ОРДЛО справді хочуть приєднатися до Росії, більшість також вважає прийнятним приєднання до України без особливого статусу за умови децентралізації. Тобто вони вже готові на будь-яке вирішення нинішньої ситуації. Разом з тим телефонні інтерв’ю - не еталон надійності за існуючих умов. Причини – відсутність даних для побудови вибірки плюс респонденти бояться відповідати і по телефону.

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Загалом, опитування в ОРДЛО мають проводитись, тому що дані про відрізану частину населення необхідно збирати, але результати слід сприймати з великою обережністю і не варто публікувати дані політичних питань, тому що вони недостатньо надійні і при цьому широко використовуються для пропаганди.

Водночас я далека від засудження самого факту публікації цих даних – кожен має право на свою позицію з цього приводу - але маю зауваження до викладу його результатів.

1. Наскільки мені відомо, "самовідданої команди, що виїжджає в ДНР і ЛНР для проведення соціологічного поля", не існує, така команда могла б існувати хіба в тюрмі. Опитування проводяться місцевими - прошу підтвердити або спростувати.

2. Опитування в ОРДЛО проведене ВПЕРШЕ?! Інна Ведернікова (Дзеркало тижня), я не вірю, що ви не вмієте "гуглити", але тоді чому ви так написали? Опитування в ОРДЛО проводили щонайменше GfK, Info Sapiens, КМІС, IFAK, Інститут Яременка і ZOIS, а відповіді на політичні питання публікували щонайменше IFAK і ZOIS. Далі загадкове: "нинішнього року це вже третє кількісне дослідження на окупованих територіях, яке проводять харків'яни", - то це перше, третє чи 20-те опитування?

3. Похибка вказана для вибірки у 800 чоловік (хоча, чому 3,2%, а не 3,5%?), а дані – для 1600. Немає пояснення, як зважувалася частка Луганської та Донецької області, чи просто представили середнє (судячи з даних, дуже схоже на останній варіант, що неправильно, звісно, бо Луганська область більш проросійська, але її населення кількісно менше).

4. "Для розрахунків вибірки було використано офіційні статистичні дані 2014 року, скориговані з урахуванням наявних демографічних даних ВПО, які залишили непідконтрольні території". Навіть якщо залишити за дужками те, що офіційна статистика не відображає реальну кількість ВПО, яким чином скоригована вибірка? Наскільки мені відомо, офіційних даних, звідки саме приїхали ВПО (населений пункт чи хоча б область), немає – якщо ж вони десь існують, то дуже просимо поділитися з соціологічною спільнотою.

5. Не прописані обмеження дослідження, що справді обурливо в такій ситуації.