Людям нужны люди: карантин забрал у нас главное - социальное общение

Прогулялся сегодня на Подол - все закрыто, зайти некуда. Грустно. И вдруг поймал себя на мысли, что даже со всеми ограничениями на время карантина, у нас осталось гораздо больше, чем мы имели в 90-е! Почти все, что закрыли сейчас, тогда вообще не существовало. А о том, что осталось доступным: супермаркеты, интернет, в 90-е мы даже не знали.

Но нам все равно грустно на карантине. Потому что забрали главное - социальное общение. Человека с человеком.

Оказывается, переоценили мы любовь к виртуальному миру. Людям нужны Люди.

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Что же в действительности отобрал у нас карантин?

1. Мы, люди, многое любим делать вместе

Нас охватывают незабываемые эмоции, когда мы вместе поем, вместе танцуем, просто кричим и даже молча сидим. Но вместе. Мы любим рассматривать друг друга, наблюдать за жизнью других. Когда, например, мы идем в ресторан, даже вдвоем, мы непременно потребляем все и всех вокруг. Мы называем это атмосферой. Вспомните как это случалось с вами. Теплый летний вечер, шумит наполненная летними площадками улочка старого европейского города. Люди собрались здесь, чтобы просто вместе поужинать. Давайте уберем всех, даже тех, кто вам тогда мешал. И вы останетесь вдвоем. Или совсем один. Представили? Весь мир исчезнет в этот момент.

2. Нам нужно принадлежать к группе

Мы не можем чувствовать себя комфортно, пока не ощутим устойчивую связь со стаей. И не важно - это компания, клуб или какое-то движение. Нам обязательно нужно сказать: "мы, наша стая, мы делаем вместе то, что сближает нас и выделяет". Нам нужно встречаться с людьми из своей стаи. Нам нужны их рукопожатия, их глаза, их одобрение и признание. А еще, чтобы кто-то иногда тебя обнял или похлопал по плечу. Это наша высшая форма сказать "Мы".

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3. Мы учимся только на примере других

Или просто копируя других. У Ренаты Чучмай есть хорошая фраза "люди учатся об людей" (оригинальная цитата на укр - "люди вчаться об людей").

Не об компьютеры, понимаете? Учиться и потреблять информацию - это разное. И здесь мне просто нечего добавить.

Мы немного увлеклись, прогнозируя, что после карантина люди превратятся в ботов, а офф-лайновый мир почти исчезнет. Я думаю, нужно обратить внимание на другое - перевернется шкала ценности. Да, мы будем больше использовать технологии, но ценить станем больше личное общение.

Технологии перестанут восприниматься как чудо, их использование станет обыденной нормой. А вот личное общение поднимется на более высокий уровень в наших оценках.