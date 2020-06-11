Миллиарды для Авакова. Как Кабмин строит необразованное полицейское государство

У квітні 2020 уряд Дениса Шмигаля подав до Верховної Ради пропозиції до змін Державного бюджету на 2020 рік. Кабінет Міністрів запропонував жорстко зрізати видатки з одних сфер і створити за їхній рахунок так званий стабілізаційний фонд для боротьби з пандемією коронавірусу.

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Найбільше скорочення перепало на долю освіти, науки та культури. Вирішивши, що освічена та культурна нація не на часі, Верховна Рада погодилась з урядовою пропозицією забрати з бюджету на освіту і науку 4,9 млрд грн. Ці кошти мали бути спрямовані зокрема на додаткове матеріальне стимулювання молодих педагогів, на професійний розвиток вчителів в рамках Нової Української Школи, на буднівництво та ремонти шкіл за програмою Спроможна школа для кращих результатів, для запуску сучасного Національного Фонду Досліджень та чималу низку інших потрібних освітніх та наукових ініціатив.

При цьому уряд навіть не спробував зробити вигляд, що урізання видатків буде пропорційним. Адже, до прикладу, МВС навпаки додали кілька сот мільйонів гривнь. І як побачимо далі, бюджет МВС виграє в умовах кризи ще не раз.

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Згаданий стабілізаційний фонд було створено похапцем. Під час його презентування у квітні прем’єр не спромігся пояснити, якими ж будуть механізми використання десятків мільярдів гривень, як буде забезпечена прозорість, підзвітність, а також як визначатиметься як, кому, і скільки коштів з стабілізаційного фонду видавати. Від квітня ситуація фактично не змінилась. Здавалося б, кошти на боротьбу з коронавірусом та його наслідками потрібні не лише МОЗ, а також на соціальні видатки, на підтримку бізнесу, і звісно ж, на створення безпечних умов у закладах освіти, особливо під час проведення сесій ЗНО влітку 2020 року. Але останнього не сталось.

Віддавши 4,9 мільярди зі свого бюджету, освітня галузь отримала НУЛЬ гривень з стабілізаційного фонду. При цьому потреба є шаленою. Адже кожну школу, дитячий садок, університет чи професійне училище необхідно забезпечити засобами захисту.

У Меморандумі між Україною та МВФ чорним по білому написано, що Україна зобов’язується збільшити капітальні інвестиції у шкільну інфраструктуру, зокрема на відновлення будівель

Особливо нагальною та актуальною є підготовка до ЗНО. Аби відповідати суворим протоколам МОЗ для проведення ЗНО, необхідно забезпечити кожен пункт тестування необхідними засобами захисту, за потреби провести тести на вірус інструкторам, забезпечити безпечний доїзд дітей до місць проведення тестування. Український центр оцінювання якості освіти, який є відповідальним за ЗНО, безуспішно просив виділити додаткові 30 млн грн на хоча б мінімальні доплати інструкторам, котрі супроводжують ЗНО у дні тестувань. Але, вочевидь, для уряду 30 млн грн для освітян виявились непідйомною ношею.

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Стабілізаційний фонд розміром у 60 млрд грн не спромігся виділити ні копійки для сфери освіти. Натомість 10 червня 2020 уряд вирішив виділити 2,7 млрд (!!!) грн на доплати структурам МВС – Нацполіції, Державній прикордонній службі та Національній Гвардії. Додаткові доплати у розмірі 50% заробітної плати отримають поліцейські, серед яких гвалтівники та садисти, як показав сумний кейс Кагарлика.

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Натомість освітяни отримають нуль. Це рішення уряду було прийнято одночасно з початком дії нової програми з МВФ. Цікаво, що у Меморандумі між Україною та МВФ чорним по білому написано, що Україна зобов’язується збільшити капітальні інвестиції у шкільну інфраструктуру, зокрема на відновлення будівель. Інвестиції в новий освітній простір критичні задля освітньої реформи і кращих освітніх можливостей для дітей. З цією метою ми у 2019 році заклали у Державний бюджет на 2020 рік 3,5 млрд грн на будівництво та капітальні ремонти шкіл. Але новий уряд пана Шмигаля вирішив 3 мільярди грн, що передбачались для шкіл, забрати. Як тепер зрозуміло - аби підтримати поліцію.

Це багато говорить про пріоритети уряду. Тепер вони будують державу не освічену, а поліцейську.

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