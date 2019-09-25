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25.09.2019, 16:03

Мир Греты: как нам впаривают эмоции вместо логики и аргументов

Мир Греты: как нам впаривают эмоции вместо логики и аргументов
экс-директор по развитию Work.ua, основатель рекрутингового агентства "Борщ"

Почему история 16-летней эко-активистки из Швеции Греты Тунберг - один в один история Нади Савченко? И почему мы готовы ей верить?

Мы все слегка сошли с ума. Человечество напоминает мажорного наркомана, попробовавшего уже все на свете: от кокаина и героина до ЛСД, а теперь решившего полирнуться метиловым спиртом. Ведь его не пробовал еще.

Ему все кричат: "Дурак! Не пей! Сдохнешь!". А он такой: "Нет! Хватит слушать вас, старые дураки! Мы, молодые, лучше знаем, что нам нужно!".

Вам не смешно наблюдать этот цирк? В ООН, на яхте миллиардера, приезжает городская сумасшедшая - 16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг, и обвиняет мировых лидеров в том, что они злодеи.

Злодеи, вместо того, чтобы уничтожить Грету на дальних подступах, зовут школьницу на трибуну ООН и слушают ее коммунистический бред о плохих капиталистах. Трамп и другие плохие капиталисты Грете рукоплещут, а потом показывают по всем своим телевизионным каналам.

Просто представьте себе, что завтра бороться с потеплением и ООН решили вы. Вы понимаете, что дольше Жмеринки вам не уехать, а максимальная ваша аудитория – три бомжа возле привокзального туалета?

История Греты – один в один история Нади Савченко. Россия. Суды. Черный Клых, харкающий кровью, и розовощекая, упитанная Савченко в футболке с тризубом. Дальше вы все знаете.

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Старая политика умирает. Скучные дяди, прожившие всю свою жизнь под микроскопом и уходящие в отставку за то, что жена съездила в прачечную на служебной машине, уходят в прошлое.

Вместо них приходят люди из ниоткуда. Управляемые не партиями, а неизвестно кем. Они не хотят ничего доказывать и аргументировать, а предлагают им просто верить.

Нам впаривают эмоции вместо логики и аргументов. И люди верят. Потому что когда на одной стороне плачет хрупкая и возвышенная девочка-школьница, а на другой стороне унылые деды-политики в дорогих костюмах, всем понятно, кто молодец, а кто злодей.

Аргументы здесь бесполезны.

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Теги: генассамблея оон, Грета Тунберг
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