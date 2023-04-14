UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мировая демократизация замедлилась

Цей матеріал також доступний українською
Мировая демократизация замедлилась

Эксперт Украинского института будущего
14.04.2023, 22:46

Вышел юбилейный 50-й отчет Freedom House о свободе в мире. Главный вывод – мировая свобода приходит в упадок уже 17 лет.

Агрессивная война Москвы привела к разрушению сферы прав человека в Украине. Новые перевороты и другие попытки взорвать представительное правительство дестабилизировали Буркина-Фасо, Тунис, Перу и Бразилию. Перевороты прошлых лет и непрерывные репрессии продолжали сокращать основные свободы в Гвинее и ограничивать их, в частности, в Турции, Мьянме и Таиланде. Две страны снизили свой общий статус свободы: Перу перешло из свободной в частично свободную, а Буркина-Фасо перешло из частично свободной в несвободную.

Борьба за демократию, вероятно, близится к поворотному моменту. Разрыв между количеством стран, в которых было зарегистрировано общее улучшение политических прав и гражданских свобод (34), и теми, в которых было зарегистрировано общее ухудшение (35) на 2022 год, был наименьшим за все последние 17 лет глобального ухудшения. Успехи обусловлены более конкурентными выборами, а также отменой ограничений, связанных с пандемией, которые несоразмерно повлияли на свободу собрания и свободу передвижения. Две страны, Колумбия и Лесото, повысили свой общий статус свободы, перейдя из частично свободных к свободным.

Авторитарные режимы остаются чрезвычайно опасными, однако не непобедимыми. События года показали, что автократы далеко не безошибочны, а ошибки их открывают возможности для демократических сил. Последствия коррупции и сосредоточенность на политическом контроле во вреде компетентности выявили ограниченность авторитарных моделей, предложенных Пекином, Москвой, Каракасом или Тегераном. Тем временем демократические союзы продемонстрировали солидарность и энергию.

Ключевым фактором глобального демократического упадка долгое время было нарушение свободы выражения мнений. За последние 17 лет количество стран и территорий, получивших ноль баллов из четырех по показателю свободы СМИ в отчете, увеличилось с 14 до 33, поскольку журналисты сталкиваются с постоянными нападениями со стороны автократов и их сторонников, не получая при этом должной защиты от запугивания и насилия даже в некоторых демократиях. Прошлый год принес то же самое: свобода СМИ испытала давление как минимум в 157 странах и территориях.

Борьба за свободу длится десятилетиями. Когда в 1973 году Freedom House опубликовала первое издание своего глобального исследования, 44 из 148 стран были признаны свободными. Сегодня 84 из 195 стран свободны. За последние полвека консолидированные демократии не только вышли из глубоко репрессивной среды, но и доказали свою удивительную устойчивость перед новыми вызовами. Хотя демократизация замедлилась и столкнулась с неудачами, простые люди во всем мире, в частности в Иране, Китае и Кубе, продолжают защищать свои права от авторитарных посягательств.

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
демократия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 