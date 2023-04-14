Мировая демократизация замедлилась

Агрессивная война Москвы привела к разрушению сферы прав человека в Украине. Новые перевороты и другие попытки взорвать представительное правительство дестабилизировали Буркина-Фасо, Тунис, Перу и Бразилию. Перевороты прошлых лет и непрерывные репрессии продолжали сокращать основные свободы в Гвинее и ограничивать их, в частности, в Турции, Мьянме и Таиланде. Две страны снизили свой общий статус свободы: Перу перешло из свободной в частично свободную, а Буркина-Фасо перешло из частично свободной в несвободную.

Борьба за демократию, вероятно, близится к поворотному моменту. Разрыв между количеством стран, в которых было зарегистрировано общее улучшение политических прав и гражданских свобод (34), и теми, в которых было зарегистрировано общее ухудшение (35) на 2022 год, был наименьшим за все последние 17 лет глобального ухудшения. Успехи обусловлены более конкурентными выборами, а также отменой ограничений, связанных с пандемией, которые несоразмерно повлияли на свободу собрания и свободу передвижения. Две страны, Колумбия и Лесото, повысили свой общий статус свободы, перейдя из частично свободных к свободным.

Авторитарные режимы остаются чрезвычайно опасными, однако не непобедимыми. События года показали, что автократы далеко не безошибочны, а ошибки их открывают возможности для демократических сил. Последствия коррупции и сосредоточенность на политическом контроле во вреде компетентности выявили ограниченность авторитарных моделей, предложенных Пекином, Москвой, Каракасом или Тегераном. Тем временем демократические союзы продемонстрировали солидарность и энергию.

Ключевым фактором глобального демократического упадка долгое время было нарушение свободы выражения мнений. За последние 17 лет количество стран и территорий, получивших ноль баллов из четырех по показателю свободы СМИ в отчете, увеличилось с 14 до 33, поскольку журналисты сталкиваются с постоянными нападениями со стороны автократов и их сторонников, не получая при этом должной защиты от запугивания и насилия даже в некоторых демократиях. Прошлый год принес то же самое: свобода СМИ испытала давление как минимум в 157 странах и территориях.

Борьба за свободу длится десятилетиями. Когда в 1973 году Freedom House опубликовала первое издание своего глобального исследования, 44 из 148 стран были признаны свободными. Сегодня 84 из 195 стран свободны. За последние полвека консолидированные демократии не только вышли из глубоко репрессивной среды, но и доказали свою удивительную устойчивость перед новыми вызовами. Хотя демократизация замедлилась и столкнулась с неудачами, простые люди во всем мире, в частности в Иране, Китае и Кубе, продолжают защищать свои права от авторитарных посягательств.

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