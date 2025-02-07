За годы войны эти дети адаптировались за границей, и мы их, фактически, потеряли

Во время командировки в Лондон у меня была возможность пообщаться со многими украинцами, которые живут там. В основном это предприниматели, переехавшие в Великобританию после 24.02.

Поэтому хочу поделиться своими наблюдениями.

Многие из них настроены вернуться в Украину после завершения горячей фазы войны. У этого стремления есть как эмоциональная, так и рациональная основа: люди скучают по дому, хотят вернуться в привычный круг общения, стремятся больше заниматься своим бизнесом (если он имеет офлайн-составляющую в Украине).

Но у этого возвращения есть один нюанс. Никто из них не планирует забирать с собой своих детей.

Еще раз: НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК не собирается возвращать детей в Украину. Речь идет исключительно о жизни между двумя странами: дети в Англии, сами — то здесь, то там. Аргументация железная: хочу лучшего будущего для ребенка, а так как он уже адаптировался, хорошо выучил язык и завел друзей, было бы неразумно лишать его всего этого.

Лучшее будущее для ребенка — не в Украине. Вот такой майндсет. Более того, многие выбирают страну для жизни, исходя именно из возможностей для своих детей.

Из любопытства после поездки я пообщался со знакомыми, которые живут в других странах, не в Великобритании.

Моя небольшая фокус-группа показала примерно такую же ситуацию: сам я, может быть, и вернусь (но вряд ли окончательно), а дети — нет.

Исключение составляют наемные работники, которые не могут построить карьеру, аналогичную той, что у них была в Украине. А также люди с совсем маленькими детьми (хотя и здесь не все так однозначно).

Так что, друзья, похоже, войну за детей мы уже проиграли. Их будет меньше. А если ребенок, скажем, в седьмом классе уехал в тот же Лондон и живет там уже три года, то с Украиной его будут связывать разве что детские воспоминания. Сам он будет считать себя жителем не Киева или Харькова, нет. Что уж говорить о тех, кто младше.

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Таким образом, если моя статистика близка к истине, у нас остается замечательная альтернатива: либо вечная бедность из-за нехватки рабочей силы и, банально, населения для нормального функционирования экономики нашей все еще довольно большой страны, либо превращение Украины в многонациональную и поликультурную страну, где трудовые мигранты и, со временем, их семьи начнут играть заметную роль.

Третьей альтернативы, похоже, не существует. Надеяться на массовое возвращение людей не стоит. Даже если кто-то и вернется, их дети останутся там.

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