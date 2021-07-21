Мой племянник присягнул Украине. Вот его опыт учебы на срочной службе

17 июля был на воинской присяге народу Украины моего племянника Павла Галковского в 169-м учебном центре Десна.

Многое в срочной службе для Павла оказалось полезным испытанием. Он в целом оказался к этому готов благодаря клубу боевых искусств Люпус Юрия Липко и опыту старшего брата Евгения, который отслужил двумя годами ранее.

Итак, на срочной службе гаджеты дают раз в неделю по воскресеньям – это большое благо, которое позволяет молодому человеку посмотреть на мир другими глазами. Командиры в целом работают вполне адекватно с весьма и весьма разными молодыми людьми, и за полтора месяца пытаются превратить их в коллектив.

Рукоприкладства, дедовщины и унижений нет, к призывникам отношение бережное. Есть прямая связь родителей с командирами подразделений, это работает. Работают коллективные наказания в подразделениях с нерадивыми бойцами (залеты есть у всех, у некоторых очень часто), и постепенно в сборище единоличников появляется какая-то спайка вокруг общих задач и для общего выживания.

Прививают понятия дисциплины, субординации, ответственности, общих задач, общей ответственности. Это просто отлично, потому что большинство молодых людей все это не осознают – ругаются друг с другом, с командирами, не следят ни за собой, ни за своими вещами.

Увы, для большинства армия становится первым местом, где внушают понимание, что "ты должен", "ты несешь ответственность", "ты обязан", "если налажаешь, то накажут весь взвод".

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Вообще – спасибо огромное офицерам и сержантам 354-го учебного полка и пятой механизированной роты, которые вкладывают нервы и время в службу, в весьма сложных и весьма разных парней. Вы делаете большое дело для всей страны, спасибо 169-му центру.

На всякий случай отмечу, что я никому, конечно, не звонил, и никто, конечно, не знал ни в военкомате, ни в учебке, что это мой племянник, служит как все, возможности познакомиться с его командирами и сказать "спасибо" лично у меня отсутствовала, поэтому пишу.

Кормят на учебе вполне прилично, но все-таки этого очень мало для молодых людей. Впрочем, на территории центра есть достаточно магазинчиков, чтобы купить дополнительное питание. В общем, на срочной службе нужны или деньги, или родители, которые по выходным возят огромные торбы еды.

Мотивированным призывникам нравятся и стрельбы, и полоса препятствий, и ночные марши по лесу. Учебный центр многое дает, и плюсов в целом гораздо больше, чем минусов.

Помывка – два раза в неделю, это недостаточно, душ, конечно, нужен каждый день. Но вечером есть время заняться гигиеной, парни моются под умывальниками, там же и стирают вещи.

Армия дает всю одежду, не всегда по размеру, но в комплекте. Шесть пар носков – этого хватает, хотя свои вещи надо, конечно, регулярно стирать.

Проблема в том, что армия плохо понимает, зачем ей нужны срочники. Все минусы заключаются в неправильной доктрине. Тех же задач по организации срочной службы можно добиться за те же самые деньги, но в куда меньшее время и с куда большей эффективностью.

Срочников постоянно занимают работой – и это хорошо. Но большая часть времени – это хозяйственные работы, нужные, полезные, но все-таки это не боевая подготовка.

Совершенно недостаточное время уделяется спорту. По сути системных занятий нет – это также из-за условий, а не по чьей-то злой воле. Я понимаю командиров – у срочников на спорт такие же ограничения как сейчас в нашей средней школе. Военные боятся, что кому-то из неспортивных призывников станет плохо от нагрузки, начнется скандал, расследования. Зачем командирам эти проблемы, если через полтора месяца будет новый набор?

Поэтому спорт подменяют хозработами, которые каждый делает в меру своих сил, без перегрузок. Парни на воздухе весь день, все в время в деле, и хозработы также дают физическую нагрузку, иногда весьма серьезную.

И с бронежилетом, и с оружием также работа есть. Но объективно спорт нужен каждый день, только для разных групп по уровню их подготовки могут быть разные виды нагрузок. Уравниловка всегда делается по самым слабым, это понятно.

Недостаточное внимание уделяется тактической медицине. С правил безопасности надо начинать подготовку. В плане все это есть, но не у всех солдат появляется время для изучения – полтора месяца, слишком много надо сделать, и слишком много задач по самообеспечению. Задачи служебные нарезаны, вот только самих срочников для их выполнения все меньше и меньше приходит, потому и перегруз.

Для срочников нужна библиотека с правильными книгами. Любые книги кроме устава запрещены – тоже понятно почему, чтобы сосредоточились на чтении главного предмета, и чтобы не брали что попало в руки. Но после изъятия гаджетов у парней просыпается интерес к жизни и мотивирующие книги хорошо бы зашли – например, прекрасно изданная небольшая книга адмирала МакРейвена "Застилайте ліжко".

Мое мнение – срочная служба необходима как система профилирования, как этап мотивации для заключения контракта, и как этап проверки пригодности военнослужащего.

Уверен, что реформа срочной службы и службы в армии в целом давно назрела. Этого требует и война, и экономика.

Срочную службу, как мне кажется, отменять не стоит – но она нужна на ограниченный срок, не более четырех месяцев, должна быть гораздо лучше обеспечена, особенно, что касается питания.

Зачем нужна срочная служба на полтора года? Никакой логики в этом нет, и обеспечения для этого не выделяется, и мотивации у армии так долго держать срочников в казармах никакой нет.

Принципы набора срочников в Литве мне кажутся вполне разумными. Там обязательная срочная служба построена на привлечении добровольцев и жребии, требования достаточно мягкие.

Для понимания – срочная служба в Украине тоже по сути добровольная, но строится изначально на коррупции. Все, кто хочет, могут откупиться. В киевских военкоматах и медкомиссиях предлагают за $1 000-2 000 откупиться от службы любому и оформить любые справки. В регионах можно "откосить" и дешевле.

Думаю, гражданскому обществу надо поднимать вопрос о реформе службы в армии на всех уровнях. Чтобы не количество, а качество, и не принудиловка, а мотивация. Это надо для всех видов службы. Но срочная служба особенно важна, ведь это ключевой элемент воспитания молодежи.

Срочная служба должна создавать мотивацию стать профессиональным военным. И должна быть курсом молодого бойца-пехотинца. Тогда государство получает мобилизационный резерв, армия – базу для набора контрактников и качество выбора. А общество получит здоровую и сильную молодежь, которая станет опорой нашей страны.

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