Мы на пороге геополитической революции

Итогом первых ста лет жизни Генри Киссинджера стало то, что система "глобальных балансов", которая с его и Никсона подачи перенесла на глобальную политику идеи "Европейского концерта" (т.е. систему международных отношений, введенную на Венском конгрессе 1815 г.), перестала работать.

В чем Россия определенно добилась успеха, так это в наглядной демонстрации, что "эта штука более недееспособна".

Фактически у нас сейчас нет ни "однополярного мира", где все страны, кроме единичных "нарушителей", в общем бы жили по общим правилам, ни "биполярного мира", где есть "капитализм против социализма", ни "трехполярного мира" (то же самое) плюс "движение неприсоединения", то есть "третий мир"). Нет даже "многополярного мира", ростки которого западные политики, действуя по лекалам Киссинджера, пытались втиснуть в русло все той же венской системы, по принципу "где не действуют правила, будут действовать балансы".

Зато есть шаткая ситуация, которая в следующий момент, как улыбка Джоконды, может превратиться в что угодно.

Можно даже сказать, что в мире назрела классическая "революционная ситуация", когда жить и управлять "по-старому" явно невозможно (применительно СБ ООН это, наконец, открыто признал Гутерреш), а как может быть "по новому" – никто не знает.

И я очень сомневаюсь, что дедушка Киссинджер на своем уже 101 году жизни предложит человечеству что-то новое. А если не он, кто? И, главное, каковы те новые основы, на которых можно строить глобальную политику двадцать первого века?

Вот последний вопрос всех и пугает. Поэтому так много людей и цепляются за останки старых геополитических схем (свежий пример – интервью Фукуямы, где он предлагает Украине, как программу-максимум, "освободить Херсонскую и Запорожскую области", от чего "люди на Западе" сразу "перестанут волноваться"). /sic!/, а дальше непременно переговоры, потому что как же).

Но заценивайте настоящий масштаб проблемы.

А больше всего беспокоит то, что ни Байден, ни тем более Трамп не являются такими новаторами геополитики, каким был тандем Никсона-Киссинджера для своего времени. Поэтому этот судьбоносный для человечества вопрос и повис, сделав всех нас заложниками этой стратегической неопределенности.

Придется выстоять и дождаться.

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