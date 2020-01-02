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02.01.2020, 12:26

Мы обречены ходить по кругу: с чем Украина вошла в 2020-й

Мы обречены ходить по кругу: с чем Украина вошла в 2020-й
собственник UBC Group, глава комитета по развитию промышленности и инфраструктуры СУП

Пять достижений Украины в 2019-м и пять проблем, которые нам придется преодолевать в следующем десятилетии

Пять достижений Украины в 2019 году

1. Перезагрузка системы управления. Удалили старых бюрократов, работающих с целью личного обогащения.

 2. Приватизация.

 3. Начало земельной реформы.

 4. Децентрализация.

 5. Обьявили начало цифровизации.

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Пять проблем Украины

1. Отсутствие видения реформ. Отличная цель 40% роста экономики. Но как? За счет чего?

2. Отсутствие структурных реформ. Действий по ликвидации или рыночной регуляции структурного монополизма. Ликвидации олигополий.

3. Отсутствие стимулирующих инвестиции реформ налогообложения.

4. ОВГЗ.

5. Новые управленцы с чистыми помыслами, которые пришли без целей личного обогащения. Но абсолютно без организаторского, управленческого и практического опыта, без навыков управления крупными коллективами, без простых менеджерских навыков. 

Таких менеджеров называют «претопами».

Такая ситуация в бизнесе была в конце девяностых, начале нулевых, когда на территории постсоветского пространства в быстроразвивающихся транснациональных компаниях возможности карьерного роста получили переводчики-филологи со знанием английского и торговые агенты-супервайзеры. 

Они сразу становились менеджерами среднего и высшего звена,  перескакивая через несколько обязательных на западе ступенек  карьерной иерархии. 

Но в корпорациях есть стандарты управления, отраслевое управление, стройная иерархия, коллективный опыт, система передачи накопленных знаний и обучения, контроль и жесткое управление. И за пять-семь лет путем ускоренной ротации, международный бизнес подтянул локальный менеджмент до уровня корпоративных стандартов.

Наши теперешние молодые реформаторы пришли из разных мест. Главное их достоинство - честность и молодость, но они претопы, которым   не на что опереться. Прошлые традиции - или совок или коррупция, а собственного опыта нет. 

Сценарий 2020

В Украины небольшой набор сценариев в 2020 году. Вернее, их два. Оба зависят от внешнего фактора. Будет или нет финансовый кризис.

Если в мире будет все спокойно, Украина успешно разместит в первом квартале семилетние ОВГЗ. Возможно, снизит процент заимствования до 10% и год пройдет, как 2019, без особых финансовых потрясений.

В случае полномасштабного мирового кризиса, - бегство нерезидентов, девальвация национальной валюты до 35-45 гривни за доллар. Логики уровня  нет, просто психология. 

Чтобы вырваться из этого дуализма,  нужны реформы. 

В Украине нужно создать лучшую в мире среду для привлечения прямых иностранных инвестиций. Пока ПИИ в Украину на уровне $2 млрд, а главные инвесторы - гастарбайтеры - перечислили в страну $12 млрд. Мы обречены  ходить по кругу.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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Теги: децентрализация, реформы, инвестиции, ОВГЗ, Игорь Гуменный, Украина 2020, проблемы Украины
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