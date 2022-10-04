Мы сражались и сражаемся рядом с вами. Если вы уже поддержали ВСУ – поддержите и LIGA.net

В феврале 2022 года, в самые трудные времена для Украины, новостной портал LIGA.net выбрал сопротивление. Наши журналисты взяли оружие и пошли воевать против России. Наши редакторы взяли планшеты и поддерживали новостную ленту из подвалов. Наши репортеры делали коктейли "Молотова" и репортажи из только что освобожденных от оккупанта украинских городов. Мы покупаем машины для Вооруженных Сил Украины и за все время завезли их из-за границы уже около 40 штук.

А сколько сделала для ВСУ Группа Компаний ЛІГА, частью которой является LIGA.net, – пока сложно представить. Значительное количество работников группы воюет на фронте.

LIGA.net – украинское медиа с самого начала. Мы никогда не продавались. Никогда не обменивали репутацию на деньги. Никогда не изменяли доверию читателей. Собственно, с 1997 года мы делаем не медиа, а движение сопротивления ворам и преступникам. Движение за прозрачную страну и равные права украинцев. Площадка, где взять слово имеет право и власть, и оппозиция, и гражданское общество.

За это LIGA.net не раз атаковали. Когда мы поддерживали Налоговый майдан, где бизнес сражался за свое будущее, нам клеили ярлыки. Приписывали олигархическим владельцам, пытаясь дискредитировать. Организовывали на нас информационные атаки. Когда мы сражались с режимом Виктора Януковича, нас пытались уничтожить и закрыть, как мы теперь понимаем, российские кураторы диктатора.

А с 24 февраля 2022 года с особой силой атаковали и атакуют российские спецслужбы, пытаясь обвалить LIGA.net и помешать говорить правду. Мы всегда бились и бьемся рядом с вами.

Журналисты LIGA.net – победители многих премий. Коллектив LIGA.net – исключительно патриоты, которые никогда не изменяли ни себе, ни своему читателю. Хотя ошибались мы много, потому что мы многое делаем. И всегда признавали ошибки, что позволяло нам становиться лучше.

Годами LIGA.net – одна из главных площадок для тех, кому по-настоящему важна Украина. Мы поддерживали многочисленные реформы, которые сегодня кажутся нормой. Мы сражались на Майдане. А на информационном фронте журналисты LIGA.net воюют с 2014 года.

Сегодня мое обращение к читателям максимально простое. Если вы уже поддержали ВСУ – поддержите и LIGA.net. У воров и диктаторов всегда будет ресурс врать. У олигархов всегда будет ресурс врать. Единственная возможность сохранить именно ваш голос, который должен быть громким, – независимые медиа. Правильные медиа должны существовать вечно. Правильные медиа должны доминировать в информационном пространстве.

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Спасибо за то, что вы с нами столько лет. Спасибо за то, что становитесь рядом прямо сейчас. Смерть Российской Федерации.

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