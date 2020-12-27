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Мы – ваше оружие в этой войне

Мы – ваше оружие в этой войне

руководитель общественно-политической редакции LIGA.net
27.12.2020, 19:30

Весной LIGA.net едва удержалась. Нам помогли вы – наши читатели. Сегодня мы снова просим нас поддержать (укр)

Цього року ми твердо стояли на захисті інформаційного простору. Фільтрували події в хаосі дезінформації. Шукали справжні відповіді на складні питання. Цілий рік захищали інтереси читача.

Ми займались тим, що називається журналістика. І читач був нашим головним бенефіціаром. Ми жодного разу не полишали позиції і не змінили курс.

В новому році LIGA буде вашою зброєю проти несправедливості. Проти безкарності. Проти фейків. Проти військової пропаганди Росії. І проти корупціонерів.

Наступний рік ми зробимо роком війни за наші спільні цінності. Будемо говорити відверто. Ми будемо говорити, що Європейський Союз – єдина можливість розвитку, а НАТО – єдина можливість вижити і жити без війни.

Я вірю, що одного разу ми втілимо наші погляди в життя. Чому я в це вірю? Що мене надихає? Чому я ніколи не поїду і залишусь тут?

Тому що навесні в розпал кризи LIGA ледве втрималась. Половині людей нічим було платити. Так, журналісти були готові працювати за ідею. Тому що ми надто багато цеглин вклали в наш будинок. Але ми роками заробляли на чесній, а не чорній рекламі. І мали звільнити людей, тому що обрати джинсу – це була б зрада принципам і смерть проекту.

Але потім прийшли ви. Вас були тисячі. І ми встояли. І тепер ми точно знаємо: ми змінимо країну. Тому що є тисячі людей, яким вона потрібна. Тепер ми це знаємо.

Сьогодні я ще раз прошу вас підтримати нас щомісячним платежем. На будь-яку суму. Але важливо – щомісячно (liga.net/donation_ua або patreon.com/liganet).

Що ми обіцяємо? По-перше, ми збережемо наші спільні принципи. І будемо за них боротись. По-друге, ми відключимо для вас рекламу на сайті. Ми також будемо щонеділі надсилати вам переклади кращих статей зі всього світу. В наступному році запустимо найкращу українську версію. І напишемо ще більше матеріалів, як ті, що на обкладинці.

Ми, вся наша команда і ви, зробимо країну кращою. А життя поганих хлопців зробимо нестерпним. Я обіцяю.

Ставайте поряд.



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