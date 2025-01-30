В 2023 году расходы на науку в ЕС составили 381 млрд евро, что в среднем равнялось 850 евро на одного жителя ЕС. По сравнению с предыдущим годом расходы на одного жителя выросли на 6,7%, а по сравнению с 10 годами ранее, в 2013 году, они увеличились на 55,3%.

Соотношение расходов на науку к ВВП, так называемая наукоемкость ВВП, выросло в ЕС с 2013 по 2023 год с 2,08% до 2,22%. В 2023 году оно составило 381 млрд евро, тогда как в 2019 году — 312 млрд евро; а расходы на науку на душу населения в 2023 году составили 850 евро, тогда как в 2019 году — 699 евро. То есть Европа демонстрирует стратегическое видение роли науки и затрат на нее.

В Украине расходы на научные исследования и разработки на одного жителя страны составляют около 10 евро. По сравнению со странами ЕС это в 85!!! раз меньше.

Среди стран ЕС самая высокая наукоемкость ВВП в 2023 году была зафиксирована в Швеции (3,57%), за ней следуют Бельгия (3,32%), Австрия (3,29%), Германия (3,11%) и Финляндия (3,09%). Лишь 5 стран сообщили о наукоемкости ВВП менее 1% в 2023 году; каждая из этих стран присоединилась к ЕС в 2004 году или позже, а самые низкие показатели были зафиксированы в Румынии (0,52%), на Мальте (0,61%), на Кипре (0,68%) и в Болгарии (0,79%).

А что у нас? В 2021 году, накануне полномасштабного вторжения России, Украина тратила на научные исследования и разработки около 0,38% ВВП. Сейчас показатель составляет 0,3%. То есть в списке стран Европы мы на последнем месте.

Большинство стран ЕС (более двух третей) сообщили о более высокой наукоемкости ВВП в 2023 году, чем в 2013 году. Наибольший рост интенсивности R&D (в процентных пунктах) между 2013 и 2023 годами был зафиксирован в Бельгии (1,00 п.п.), Польше (0,68 п.п.), Греции (0,67 п.п.), Хорватии (0,60 п.п.), Португалии и Германии (0,37 п.п. и 0,33 п.п. соответственно).

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На другом конце диапазона самое значительное снижение наукоемкости ВВП произошло в Словении (-0,46 п.п.), Люксембурге (-0,20 п.п.), Финляндии (-0,19 п.п.) и на Мальте (-0,12 п.п.).

По темпам сокращения интенсивности научных исследований и разработок за период с 2013 по 2023 годы мы в Европе снова "лидируем", что вызывает особую тревогу – расходы на науку как процент от ВВП у нас за это время сократились на 0,6 п.п., то есть с 0,9% до 0,3%.

Неужели это стратегическое видение роли науки в развитии экономики и общественной жизни страны?

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