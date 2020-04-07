На вас составили протокол за нарушения правил карантина? Не спорьте с полицией

З учорашнього дня в Україні почали діяти посилені заходи карантину, введені Кабінетом міністрів. Тепер за порушення правил карантину під час епідемії COVID-19, згідно зі ст. 325 КК, діє штраф від 17 000 до 51 000 грн або позбавлення волі на строк до трьох років.

Дуже коротко про ситуацію:

1. Поліцейські, патрульні, чи як ви їх називаєте - не штрафують. Не беруть у вас 17 000 і не заберуть вас на "15 суток", якщо таких грошей немає при собі. Вони складають протокол про адміністративне правопорушення, який, разом з зібраними доказами, скеровують до місцевого суду.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

2. Притягувати чи не притягувати особу до адмінвідповідальності за порушення правил карантину, є в її діях/бездіяльності склад правопорушення чи немає - вирішує суд, так само, як і обирає розмір штрафу.

3. Для того, щоб стати підставою для рішення суду про притягнення до адміністративної відповідальності, протокол має бути складений уповноваженою особою і відповідати вимогам чинного законодавства України. А це ще треба вміти написати.

4. Сперечатись з поліцейськими про конституційність постанови Кабміну - це як сперечатись з санітаркою про необхідність підключення хворого на ШВЛ.

Читайте також: Вірус, тести, карантин: коли весь цей COVID-19 закінчиться? Розповідає Володимир Курпіта

Патрульні, (повірте на слово) в своїй основній масі, взагалі добре, якщо читали більше двох разів щось, крім закону України про Національну поліцію. Їх завдання складати протоколи на максимумі своєї (юридичної) грамотності і надсилати його далі в суд. Їх рядок в статзвітності - "складено протоколів". Не витрачайте пару на гудок. Боріться з цим ідіотизмом в судах, там більше шансів.

5. Коли читаєте все, що пишуть про те, як треба аргументувати поліцейським відсутність в ваших діях порушення, пам'ятайте, що чим гірше складений протокол, тим більше шансів на те, що суд буде на вашому боці і пошле протокол на доопрацювання або закриє провадження.

Не вчіть їх за свій рахунок, збережіть запал для участі в судовому засіданні і проконсультуйтесь з адвокатом. Дуже мало людей здатні переконати голими словами не складати протокол впринципі, тверезо оцінюйте власні навики. Практика судових рішень вже показує, що суди часто займають дуже адекватну позицію на користь особи, щодо якої складено протокол.

Читайте також: 33 млрд грн на соціальні ініціативи влади. Де візьмуть гроші і чи справедливі доплати

6. Ви маєте право отримати правову допомогу при складенні протоколу. Вам ніхто це право не забезпечить, але подзвоніть знайомому юристу і спитайте, що написати за таких обставин в поясненні. Обов'язково сфотографуйте службові посвідчення або перепишіть все, що у них написано. Не поспішайте, у нас карантин, час є. Пригодиться для виклику в судове засідання.

7. Як би не вважали ви, що б не читали і до чого б не закликали експерти в Facebook, переконана, що чинити фізичний опір працівникам поліції під час складання протоколу, може бути шкідливим для вашого здоров'я, але, зрештою, вирішувати тільки вам.

Читайте також: "Чекаємо піку епідемії в квітні". Але це не точно. Коли буде спалах COVID-19 в Україні: 4 сценарії

Застосування фізичної сили, зброї і ті допустиме тільки у випадках необхідної самооборони і крайньої необхідності, але загроза плавлення мозку від того, що вони вам говоритимуть, цими поняттями не охоплюється. Це важливо.

8. Свою думку про конституційність обмежень, карантин, пріоретизацію і ризики для прав і свобод людини - залишаю при собі. Але, знаючи, що таке ходити по судах, виконую необхідний формальний мінімум, усвідомлюючи, що воювати зараз з цим всім на найнижчому рівні неефективно і просто недоречно, саме через ризики спілкування з необмеженим колом потенційних носіїв вірусів.

Дуже багато агресії. Рекомендую зберігати баланс між "я права/ий" і "я здорова/ий".

Цей текст не про теорію, а про вуличну практику, навіяний перепостами матеріалів, які переконують читача в тому, що не треба нікого слухати, бо в нас є Конституція, а вона нам щось гарантує.

Дискусії про ідеали демократії, верховенство права і правову державу зараз на вулицях проводити немає з ким... Головне - бути здоровим і сильним на той момент, коли від нашої позиції знову буде щось важливе залежати!