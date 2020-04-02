Нам запретят гулять на улице и заставят всех носить маски. Но зачем?

Кабінет міністрів хоче посилити карантинні обмеження, які діятимуть до 24 квітня. Серед іншого заборонять перебувати в громадських місцях без маски або респіратора, переміщатися по вулиці більше, ніж двом людям (виняток - службова необхідність і супровід дітей) та відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони (виняток - вигул домашніх тварин однією особою і службова необхідність).

Я сиджу вдома уже третій тиждень. Не їжджу в офіс, не ходжу в гості, зайвий раз не виходжу з дому, і ще багато "не".

І почуваюся зараз по-ідіотськи через ці нововведення.

Маски

Істерія, яка вже мене до чортиків дістала. Стояли з чоловіком у черзі у продуктовому супермаркеті Сільпо. Позаду і попереду нас - такі ж охочі запастися продуктами. В магазин без масок вже не впускають. Попереду і позаду люди брудними руками витягують з кишень маски, мнуть їх у руках, сяк-так натягають на рота тільки тому, що це перепустка в магазин.

Маски висять або на одному вусі, або вони лежать на підборідді, або ж просто стирчать з кишень.

Правда в тому, що хірургічні маски одноразові. Їх треба вдягнути, зняти й одразу ж викинути. При цьому їх треба одягати чистими руками і правильно. Про це медики та експерти кричали чи не на кожному кроці.

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Та й усім вони не потрібні. Всесвітня організація охорони здоров’я чорним по білому каже: "Якщо ви здорові, вам потрібно одягати маску лише коли ви піклуєтеся про людину з підозрою на COVID-19. А також, якщо ви чхаєте або у вас нежить".

31 березня ВООЗ підтвердила свої рекомендації. Більше того, Майкл Раян, виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в охороні здоров’я, сказав, що немає конкретних доказів того, що масове носіння масок має будь-яку потенційну користь. "Є деякі докази, які кажуть протилежне при неправильному носінні маски чи неправильному її одяганні", - відмітив він.

Але охоронець на вході чітко сказав: "Без масок не впускаємо". Про такі випадки чути по всій країні, від магазину АТБ до маленьких крамничок.

Щодо самих масок. Вони підскочили в ціні в десять, а то й більше, разів, і далеко не завжди є у продажі. І, якщо я не маю де придбати одноразову маску, то залишається:

а) не ходити в магазин, замовляти доставку їжі додому і збанкрутіти;

б) кататися на таксі аптеками міста і шукати, де є маски.

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Але навіщо? Складається враження, що в істериці це сприймають і вгорі, і знизу, як захист. Але це ілюзія.

Маска не захищає вас. Вона захищає ВІД вас.

Хтось також ходить у багаторазових куплених або пошитих масках. Медики теж втомились говорити, що багаторазові маски, м'яко кажучи, безпомічні.

Змушування одягати маски призводить лише до того, що люди одноразові маски носять енну кількість разів, шкодячи тим самим власному здоров'ю.

На вході в супермаркет також стоїть охоронець в масці і одноразовому халаті (які його не захищають) міряє температуру покупцям. Питання: щоб що? А якщо в мене буде температура 37 градусів, мене по хліб не пустять? А якщо вона піднялася з тисячі інших причин? Від перевтоми, наприклад.

Не можна гуляти

Уряд хоче заборонити ходити у парки, сквери, лісопосадки. Виняток - "службова необхідність" або щоб вигуляти песика. Пощастило тим, в кого він є. Мені, хіба плюшевого ведмедя вигулювати.

Інфекціоністи навпаки радять ходити гуляти на свіже повітря і не бути постійно в задушливому приміщенні.

Гуляти потрібно - на свіжому повітрі ризиків практично немає, казав ще раніше LIGA.net інфекціоніст Юрій Жигарєв. Головне - зберігати безпечну дистанцію півтора-два метри з іншими і не йти у велике скупчення людей, уникайте його. Те ж радять і в інших країнах.

Для здоров'я - і фізичного, і психічному - гуляти важливо. І як тоді бути бігунам? Заборонять їм пробіжки? А батькам з дітьми?

Якщо такі заходи - реакція на те, що українці продовжують плювати на обмеження та їздити на пікніки, розчарую. Вони не перестануть цього робити, бо влада папірчик новий ухвалила.

Може, я не маю рації? То вийдіть публічно і нам поясніть. На основі доказової медицини і здорового глузду.