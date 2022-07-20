Население в Украине после войны может быть 30 млн. Это проблема. Люди – это экономика

Выезд людей из Украины – неприятная, но критически важная тема. Она должна быть в публичном пространстве, а ее очень мало. Почему это важно?

Экономика – это люди. Людей в Украине после этой войны станет гораздо меньше: может, 30 млн, может, 35 млн. И последствия такого уменьшения – нелинейны.

1. В экономике есть понятие постоянных издержек, "фиксов". Это издержки, которые (практически) не меняются с конфигурацией размеров производства. В масштабах страны это: расходы на дороги/железные дороги/аэропорты, оборону, управление и т.п. Чем меньше население, тем дороже каждому из нас это будет обходиться.

Или при невозможности достичь равновесной цены (цены, которую готовы платить потребители, перекрывающей средние совокупные затраты по соответствующему объему производства), на длинном горизонте придется отказываться от инфраструктуры, упрощаться.

Это касается и бизнеса, который зависит от внутреннего спроса.

Современная Новая Пошта не доросла бы до сегодняшнего состояния в стране с населением в 25 млн. Это просто недостаточный рынок для создания высокотехнологичной, капиталоинтенсивной логистики без внешних инвестиций. Кстати, Новая Пошта уже объявила о выходе на рынок Польши.

2. Чем больше и чем разнообразнее население, тем сложнее общественные процессы оно может поддерживать, тем больше может генерировать и воплощать идеи, требующие сложности и сотрудничества.

Переведу с абстрактного на практическое: в произвольном кафе условного Кривого Рога могут случайно пересечься на дне рождения: айтишник, сталевар, предприниматель, философ, инженер, аграрий, социальный активист, военный. И в таком "бульоне" может зародиться что-то новое и классное. Даже не так. Только в таком "бульоне" может зарождаться целый класс новых и классных вещей.

С депопуляцией сложность и разнообразие такого "бульона" и общественных процессов иногда деградирует скачкообразно.

Что это для нас значит? Что делать?

Выделю три вещи:

1. Бескомпромиссная работа со странами ЕС, чтобы они способствовали возвращению украинцев обратно в Украину после войны, а не целенаправленно ассимилировали их, как немцы сейчас делают. Нам нужно донести европейцам, что богатая и сложная Украина как партнер и член ЕС более выгодна им, чем даже несколько миллионов квалифицированных рабочих рук. Win-win вместо zero sum game.

2. Каждое регулирование, которое делает возвращение в Украину менее желательным, а наемный труд в Украине – менее привлекательным, и для работодателя, и для рабочего – плохое и вредное.

3. После войны нам нужно стать супероткрытой и гостеприимной страной для всех эмигрантов из других стран. Каждого, кто не является преступником и окончил хотя бы среднюю школу, нужно приветствовать хлебом-солью и интегрировать. Узбеков, армян, азербайджанцев, иранцев, нигерийцев...

Да, и россиян, и беларусов. Особенно россиян и беларусов. Для них, возможно, должна быть отдельная, продуманная и уверенная политика допуска и ассимиляции, которая покроет риски безопасности страны и риски этнических конфликтов.

Моя русофобия тоже процветает с каждым днем, но я понимаю, что после победы придется наступить на горло этой русофобии и вытащить сюда всех, кто в сознании, с территории северного и северо-восточного failed states.

А еще – программы для волонтеров из стран Запада. Бросить клич: приезжайте, помогайте восстанавливать нашу страну. Учите наших детей, лечите наших воинов, это ваш офигенный вклад в лучшее будущее мира. Это должно быть сексуально, благо у нас есть пиарщики, которые могут это упаковать. Но кроме обертки должно быть и наполнение.

Наверное, есть еще другие важные шаги. Эта тема должна быть в нашем публичном дискурсе, об этом следует думать и готовиться. Это критически важно для обновления.

Благодарю двоих Евгениев: Глибовицкого и Дубогрыза, часть этого текста основывается на сказанном и написанном ими.

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