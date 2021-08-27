Не идти на компромиссы: откровенный разговор о лидерстве и будущем

Когда у нас что-то не получается, мы начинаем идти на компромиссы. С собой. Своей совестью. Своими врагами. Своими мечтами. Своими убеждениями.

Мы привыкаем к непрофессионализму. Что вместо врачей нас диагностируют и лечат провизоры, вместо дизеля нам в баки заливают бензин, вместо дорогих специалистов советы нам дает Google, а то и просто какие-то бесплатные анонимы в Интернете.

Негде правды деть, мы и сами не верим в то, что мы профессионалы. Мы ходим на работу, потому что нам платят деньги. Мы привыкаем работать для галочки. Для очередного отчета, для выполнения KPI.

Мы только делаем вид, что мы лидеры. На самом деле, даже если мы хотим вести за собой, за нами идут только подхалимы. Мы работаем для постика в Facebook, стремимся получить больше лайков и ретвитов. Мы хотим быть авторитетом без того, чтобы его заработать. Мы излучаем уверенность и никогда не ставим под сомнение свои действия. Мы не спрашиваем у коллег, все ли мы делаем правильно.

Мы уже не боимся делать ошибки. Мы научились перекладывать ответственность на других, а ошибки подавать как случайность или спланированную провокацию.

Нам не хватает стратегического мышления. Мы оправдываемся, что у нас мало времени, и мы просто вынуждены реагировать мгновенно. Мы не научились видеть на несколько шагов вперед. А в шахматах вместо правила "думай на три хода вперед" мы изучили только правило "взялся – ходи", поэтому постоянно хватаем фигуру и думаем – куда бы ее поставить?

Мы разочаровываемся в других. Потому что они не такие. Потому что они не думают о ближних и друзьях, заботятся только о себе. И начинаем забывать о всех других. И заботимся только о себе.

Мы разочаровываемся в политиках. Ведь мы так быстро были очарованы и поверили, даже не прочитав программы. А когда они в очередной раз делают что-то из ряда вон выходящее, у нас не хватает сил пойти в политику и сделать что-то лучше. Более того – у нас не хватает аргументов для того, чтобы возглавить ОСМД или хотя бы убедить соседей по подъезду собрать деньги на уборку.

Мы разочаровываемся в государстве. Мы считаем, что оно всем должно. Бесплатную медицину, бесплатное образование, мирное небо. Мы снова требуем всего на свете от президента, депутатов, чиновников, городской власти, потому что они, тунеядцы, живут за наш счет! Но мы и дальше не платим налогов.

Мы взываем о беспорядке, бесправии, безнаказанности, о превышении полномочий, произволе и коррупции. Мы требуем от всех соблюдать порядки, не нарушать наших прав и гарантировать нашу неприкосновенность. Но мы паркуем авто в запрещенном месте, садимся за руль после "скико там того бокала вина", а в случае проблем – ищем "выходов" на кого-то, чтобы "порешать за вознаграждение".

Мы верим всему, что нам сбрасывают, репостим все сенсационное. И мы не проверяем информацию. А когда нам развенчивают фейки – мы окончательно разочаровываемся в новостях.

Мы тихо боимся журналистов за их неудобные вопросы, считаем их ненужными, продажными, олигархическими. Мы уже годами не смотрим телевизор, не выписываем газет бумажных и не донатим газет электронных. Вместо этого мы пишем постик в Facebook и делаем видосикы, где на острые вопросы отвечать не обязательно, а критиков можно просто забанить.

Мы и дальше поднимаем бокалы "будьмо", желаем друг другу "всего наилучшего" и "воплощения всех желаний", даря другим на день рождения подарки, которые нравятся, собственно, нам самим. И ладно мы забываем выполнить сокровенные желания наших родных и друзей, мы даже забываем загадать собственное желание на Новый год!

Пока мы читаем этот текст, мы изо всех сил убеждаем себя, что написано в нем не про нас лично. Мы точно найдем себе козла отпущения – нескольких знакомых, которые очень похожи на тех, о ком этот текст. Некоторые из нас даже не задумаются по этому поводу и подумают, что это просто исповедь автора, и заклеймит его.

В то время, когда мы спорим относительно прошлого и настоящего, наши дети уже живут будущим.

Поэтому обязательно должно наступить то время, когда мы, наконец, поймем. Когда вынуждены будем говорить. Сначала – с самими собой. Потом – друг с другом.

Искренне. Профессионально. Бескомпромиссно.

Говорить. Слушать. Слышать.

И в этом искреннем и профессиональном разговоре мы поймем, что настоящее лидерство – это не наша тщеславие, не наши титулы и привилегии, а уважение к нам и нашим поступкам. Что мы сами являемся источником силы. Что каждый наш личный успех делает возможным успех тех, кто рядом. И что из суммы этих личных успехов состоит наш общий успех Украины.

Мы это поймем. Может не сегодня. Может завтра. С понедельника.

И начнем действовать. Начнем менять себя. И менять Украину.

Мы положим начало истории современной независимой Украины. Этим началом для будущих поколений станет победа в Войне за независимость.

Мы найдем новые смыслы. Мы окончательно избавимся от соблазна превозносить начальников и готовить им теплую ванну. Нашим приоритетом, нашей национальной идеей станет не государство, а гражданин. Его права, жизнь и интересы. И тогда для таких граждан защищать наше государство станет естественным.

Мы начнем действовать. И мы будем действовать бескомпромиссно.

Правда?

21 августа 2021 Алексей Макеев принял участие в панельной дискуссии "Украина worldwide: успехи новой украинской дипломатии" в рамках Фестиваля Идей 2021. В фокусе обсуждения – международные отношения Украины, основные вызовы и достижения в этой сфере.

Опубликовано на правах информационного партнерства

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.