Не жонглирует лозунгами: Я услышал Зеленского именно так

Наконец-то у страны появился президент, который не жонглирует лозунгами в угоду агрессивно сплоченному меньшинству. Он создает смыслы для расхлябанного, растерянного, разрозненного большинства.

Нет никакой разницы, на какой улице в нищете живет пенсионер, нет никакой разницы между духовными скрепами по обе стороны границы, нет никакой разницы между титушками, коррупционерами и ворами, которые готовые примерять любые одежки и бросать в огонь войны кого угодно ради собственного обогащения.

Разница есть только в том, на каком языке ты говоришь, и речь не об украинском или русском. Речь о языках ненависти и вражды, которые раскалывают общество.

Президент, у которого, к сожалению, многое еще не получается, сумел за этот год не потерять дар разговаривать с людьми не чеканными слоганами, а живым языком. За этот год в Украину вернулись живые моряки, живые режиссеры, живые солдаты. Страну делает не флаг, не герб, не паспорт, не язык, а люди. Правильные символы всегда найдутся.

Принципиально важно, готовы ли люди этой страны вместе делать одно дело.

Критика речи президента сегодня у многих построена на том, что некоторые наши сограждане не готовы принимать рядом с собой других людей. Ту самую "вату", "малороссов", приверженцев "зеленой плесени", "носителей москальского языка" и прочее, и прочее.

Забавно, что все эти вопросы резко отпадают на передке, где вопрос языка и национальности вообще не стоит... Потому что там, как нигде, важность "делать вместе" стоит намного выше любой условной идентификации.

Я услышал президента именно так: страну можно делать только вместе, направляя корабль в одном направлении, даже если рядом с тобой за веслом сидит представитель нетрадиционной (с твоей точки зрения) гребли.

На мой взгляд, это единственный подход, при котором корабль вообще может плыть. Иначе, с него будут выпрыгивать люди, а кого-то будут сбрасывать вниз - в жертву морскому богу или по другим причинам.

Увы, уровень эмиграции более чем красноречиво показывает, насколько "хорош" наш корабль сегодня. Его не залатать каноническим исполнением гимна и резным памятником Бандере или другому герою на носу. Этому кораблю отчаянно нужны хорошие гребцы, которым нужно принять существование друг друга. На одной палубе.

Президент Зеленский в очередной раз снял прекрасное видео с правильным и точным месседжем. Ждем и надеемся на такие же решительные и эффективные действия в новом году.