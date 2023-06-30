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Не нужно делать с английского языка каргокульт

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Не нужно делать с английского языка каргокульт

журналист, писатель, историк
30.06.2023, 23:33

Английский в Украине будут изучать не в кинотеатрах. Усилия государства следует направить в другую сторону.

Об английском как де-факто втором государственном. Ведь если потребуется обязательное знание чиновниками и правоохранителями, то это именно оно. Был в нескольких десятках стран и имею личный опыт, что за пределами центральных улиц, туристических локаций и крупных сетевых типа Макдональдс компаний найти англоязычного человека не так-то просто. А кое-где и просто невозможно. Так было во Франции, Германии, Польше, Венгрии, Чехии, Болгарии, Турции, Австрии, Черногории.

В Испании и Португалии не был, но жена недавно прошла путь св. Иакова, говорит, что во многих кафе вдоль дороги, по которой идут сотни тысяч иностранцев, часто нельзя найти англоязычного человека в сервисе и приходится общаться на мигах с использованием отдельных интернациональных слов. Знакомые, которые сейчас рассеялись по европейской глубинке, могут подтвердить, что мнение, что вся Европа говорит по-английски, – это сильное, мягко говоря, преувеличение.

Следовательно, улучшать знания надо, но делать из этого очередной каргокульт – нет.

В то же время, не нужно обманывать себя и других. Изучение английского точно не через кинотеатры состоится. На 2019 год в среднем каждый украинец посещал кинотеатр меньше одного раза в два года. А еще надо вспомнить, что до войны по всей стране был 191 кинотеатр (из них почти треть – в Киеве). Ну, и в Украине 461 город, то есть у 90% городов кинотеатров нет в принципе. Можете сами посчитать КПД улучшения английского языка именно из-за отсутствия украиноязычного дубляжа, начиная с 2027 года.

Ну, и к слову. Английский в школах и ВУЗах, как и другие предметы, должен преподавать высокомотивированный, хорошо подготовленный, с высоким социальным статусом и другими привилегиями вплоть до саббатикала (кто не в курсе – погуглите) педагог. Было бы хорошо, чтобы в это инвестировали усилия государство, а не только в гурра-патриотические призывы с элементами риторики прорыва на фронтах глобализации.

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