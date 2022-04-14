Не только оружие. Что помогает украинским военным побеждать вторую по силе армию в мире

Сегодня компании из разных сфер, желающих остаться на рынке, вынуждены проходить диджитализацию – создавать собственные цифровые продукты. Компании, которые создают эти продукты по "старой" школе вертикальных моделей управления, где решения руководства не обсуждаются, а только выполняются, преимущественно проигрывают конкуренцию тем, кто умеет быстрее выпустить свой продукт на рынок. Такие компании используют Agile-подход – "гибкий подход".

При такой системе управления над созданием продукта работают не департаменты и отделы, а самоуправляемые и самоорганизующиеся команды. Там нет руководителей и лидеров, а есть ответственные за разные направления работы, команды на равных общаются с руководством компании, выражают свою точку зрения.

В последнее время замечаю, что Agile-трансформации начали выходить за рамки коммерческого сектора. К примеру, украинская армия применяет принципы Agile, результаты этого мы можем видеть на поле боя.

Agile имеет свой манифест, содержащий четыре ключевые ценности. Именно через их призму сравню две армии: российскую и украинскую.

1. Люди и их взаимодействие важнее, чем процессы и инструменты.

2. Работающие продукты важнее исчерпывающей документации.

3. Сотрудничество с клиентами более важно, чем согласование условий договора.

4. Готовность к изменениям более важна, чем движение по первоначальному плану.

В нашем военном контексте это означает следующее:

1. Люди важнее военной техники.

2. Работающая система важнее, чем куча документации или отчетов.

3. Тесное взаимодействие руководства с солдатами важнее бюрократии.

4. Способность быстро изменяться и приспосабливаться важнее соблюдения первоначального плана.

Судя по поведению русских войск на фронте, Россия повторяет методы СССР в войне с Афганистаном 1979-1989 годов:

1. Человек – ничто. В жизни солдата нет значимой ценности. Когда в первые дни войны России против Украины Вооруженные силы Украины ликвидировали первые отряды оккупантов, президент РФ Владимир Путин отправлял очередную порцию "пушечного мяса".

Близкие погибших русских солдат не могут получить никакой информации о том, что с ними произошло и где их тела.

Российские военные страдают от обморожения ног, им приходится спать в окопах, потому что нет ни палаток, ни "буржуек", а зимнее обмундирование в некоторых батальонно-тактических группах было только у 20% личного состава.

2. Будучи "бункерным" лидером вдали от поля боя, Путин ждал положительных сообщений. При этом не изменяя ни ценностей, ни подходов на фоне утрат.

Стратегия России против Украины провалилась, а лидеры не изменили систему.

3. Русские солдаты чувствовали себя брошенными своими начальниками. Их правительство пыталось оправдать свои военные преступления, называя вторжение "операцией", перекладывая ответственность за человеческие жертвы на абстрактных "укронацистов".

4. Российская армия достаточно не гибка в принятии решений и коммуникации между собой.

И, напротив, украинская армия на поле боя демонстрировала противоположный Agile-подход:

1. Каждый человек ценен и важнее, чем "процессы" или "инструменты".

Если возникала проблема на поле боевых действий, то предпочтение отдавалось людям, а не "предметам". Сохранение жизни каждого солдата было приоритетом для украинских командиров. Не хочу здесь цитировать одного военного преступника, известного по Славянску и Донецку, но он отмечал организованность отступления украинских военных там, где могло угрожать ненужное окружение и потери.

2. К сожалению, Украина не смогла предотвратить все трагедии и все теракты на своей территории. Однако ее командиры разработали работающую систему, которая наносила противнику значительные потери, испытывая минимальные собственные.

3. Президент Украины Владимир Зеленский сделал исторический выбор, отказавшись от старой иерархической и бюрократической парадигмы и дав зеленый свет маневренности. Он спустился на горизонтальный уровень нормальных людей, дал армии много полномочий, чтобы решать, а не ждать, пока все бюрократические процедуры одобрят каждое минимальное движение.

4. Украинская армия продемонстрировала способность меняться, приспосабливаться и действовать быстро, заботясь о солдатах и ресурсах.

Не сумев противостоять украинской армии, россияне начали убивать и грабить невинных мирных жителей. Только там они могли похвастаться своим успехом в краткосрочной перспективе.

Европа и США, казалось, медлили и неохотно оказывали Украине немедленную помощь, которая предотвратила бы трагические потери среди мирного населения. Их старая бюрократическая парадигма продемонстрировала неспособность нынешней системы быстро и адекватно реагировать на современные вызовы, особенно с учетом глобальных угроз безопасности и нарушения демократических ценностей.

Сегодня бизнес, включая крупные корпорации, переходит на Agile-подход, отказываясь работать в стиле старой вертикальной иерархии и с властным отношением, унижая роль команд и каждого человека.

Нетрудно предсказать их неудачу в новой высокоскоростной гибкой реальности, вызванной стремительным развитием цифровых технологий. И подтверждение этого тезиса мы ясно видим, как не самая богатая страна Европы обнуляет рейтинг "второй по силе армии в мире".

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