Не верит в Бога каждый десятый, или Парадоксы религиозной жизни

Центр Разумкова опубликовал результаты опроса "Государство и церковь в Украине-2019". Я не буду его пересказывать, отмечу лишь самые интересные цифры и некоторые собственные мысли по этому поводу.

Общая картина. Архитектура религиозной жизни в Украине такова. Верующих у нас 2/3 (66%). При этом почти каждый десятый не верит в Бога. На западе население более религиозно, чем на востоке (81% против 52%). Практически 80% на западе воспитывались в детстве в религиозном духе, а на востоке как раз наоборот – 80% не воспитывались дома в религиозном духе. Старшие люди более религиозны, чем молодежь, а женщины чаще верят, чем мужчины. Православные доминируют - их 65%, 9,5% - греко-католиков, протестантов и католиков примерно поровну (1,8 и 1,6% соответственно). 12,8% не относят себя ни к одной из религий, и еще есть интересная группа - "просто христиане" (8%).

Фото - скрин из отчета "Государство и церковь в Украине-2019", Центр Разумкова

Украинцы амбивалентны. С одной стороны у нас снизился уровень верующих, в общем, и православных в частности. С другой стороны люди не стали меньше ходить в церковь. Есть предположение, что это произошло из-за усталости. Усталости от церковной темы вообще и от борьбы за власть Филарета, а также конфликтов при переходе общин, в частности.

Люди не любят негатив и стараются его всячески избегать. Поэтому проще говорить "я просто православный", нежели уточнять конкретную юрисдикцию. Как раз таки эта группа и выросла за последний год на 7%. А вот украинская церковь распорошила голоса, из-за того, что в анкете была и ПЦУ Епифания и УПЦ-КП Филарета. К слову, у УПЦ (МП) поддержка тоже спала, и теперь составляет всего 10,6%.

Хотя по количеству зарегистрированных общин Московский патриархат в Украине перегоняет вдвое ПЦУ. Это объясняется тем, что часть верующих точно не знает, в какую церковь ходят. Ведь на табличках не пишут "Московский патриархат", а пишут "Українська православна церква", причем обязательно на украинском, даже в русскоязычных регионах. Ибо связь с Москвой токсична и все это понимают. Таким образом, рядовой верующий может вполне себе считать, что ходит в ПЦУ или УПЦ-КП. Кстати, именно поэтому, в УПЦ (МП) никак не хотят вписать в официальное название "Московский патриархат", даже после того, как Верховная Рада приняла соответствующий закон. В митрополии понимают, что, появись на храмах таблички РПЦ, их ряды бы значительно поредели.

Также религиозная самоидентификация очень часто отображает политический выбор человека. Он может ходить и в храм УПЦ, но ассоциировать себя именно с украинской, а не московской церковью. Кроме того, прихожане УПЦ (МП) не всегда охотно признаются в своей принадлежности, прячась в группу "просто православный". Именно поэтому процент верующих УПЦ (МП) не соотносится с количеством зарегистрированных приходов.

Церковь и политика. В отличие от предыдущего президента Украины, Владимир Зеленский не интересуется церковными вопросами. Они ему чужды, непонятны, да и не нужны. Ведь его персональный рейтинг выше совокупного уровня доверия всех церквей и религиозных организаций: 65,9% против 60,6%. Зеленский может не оглядываться на церковь и делать что хочет. Вот на днях парламент отклонил все поправки, которые предлагала Рада Церквей. Да и если бы Зеленский хотел инструментализировать религию, вряд ли бы это получилось. Согласно исследованию, только 13% украинцев позитивно оценивают то, что политики публично демонстрируют свою религиозность. Это ответ на вопрос – почему Томос не помог Петру Порошенко. Не потому, что Томос плохой, или его не хотели украинцы. Нет, потому что церковное автоматически не конвертируется в электоральное.

При этом больше половины (57,3%) считают, что церковь не должна вмешиваться в отношения между человеком и властью. В тоже время 71% считает, что церковь должна защищать бедных, если власть ухудшает уровень жизни.

Религиозная свобода. 69% считают, что в стране полная религиозная свобода. Важно, что среди сторонников Московского патриархата около 80% также разделяют эту точку зрения. Это значит, что пропагандистская кампания церкви о том, что в Украине гонения, утеснения и геноцид (о, да были и такие заявления) верующих – не сработали даже для внутренней аудитории. Собственно те, кто якобы испытывают гонения, сами в это не верят и утверждают, что в стране полная свобода совести и равенство религий перед законом.

Фото - скрин из отчета "Государство и церковь в Украине-2019", Центр Разумкова

Опубликованные данные, позволяют испытывать сдержанный оптимизм. Украинцы не поддерживают идею государственной церкви (9,3%), не хотят обязательного изучения религии в школах (13,3%), не разделяют религиозного эксклюзивизма (верят, что истинна только собственная религия, лишь 8,9%). Также не наблюдается сильной нетерпимости. Процент людей, которые негативно относится к той или иной группе не превышает 1/5. Больше всего не любят харизматические церкви, да и то тех, кто относится к ним отрицательно всего лишь 16,7%.

Фото - скрин из отчета "Государство и церковь в Украине-2019", Центр Разумкова

Кроме того, использование религии политиками не приносит желаемого результата. Об этом говорит нам теория, и о чем мы убедились на практике. Хотя это не означает, что государство должно самоустраниться и заниматься религиозной политикой, пуская все на самотек. Но это уже совершенно другая история.