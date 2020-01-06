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06.01.2020, 17:03

Нельзя окружать себя идиотами. Короля всегда играет свита

Нельзя окружать себя идиотами. Короля всегда играет свита
писатель, бизнесмен, блогер

С дураками, пусть даже и отобранными по принципу личной преданности, ничего не построишь. С активистами и патриотами тоже не очень выходит

Даже если тебе не на кого положиться, лучше купить себе профессионалов.

Циничных, безыдейных профессионалов, готовых работать за большие деньги, и уже с ними попытаться строить нечто достойное. И платить им эти деньги. Потому что с дураками, пусть даже и отобранными по принципу личной преданности, ничего не построишь.

И с активистами тоже - не на то заточены. Им бы чего развалить во время жарких протестов - самое то. И с патриотами выходит не очень - может, они и любят родину, но помимо этого нужно уметь что-нибудь еще, кроме как любить и воровать.

В общем, если формировать команду по принципу КВНовской - берем тех, кто умеет танцевать, петь и шутить, назначать губернаторами людей, не имеющих даже опыта управления ларьком по продаже семечек, то любые высокие намерения превращаются в результате в обычный гребаный стыд.

Но ролики снимаются реально хорошие. И мысли в них многие правильные. И текст написан хорошо. Вдохновляюще написан! И снято - супер.

Жаль, не доходит, что осуществлять обещанное надо не с идейно близкими артистами разговорного жанра, а с теми, кто умеет хоть что-то сделать.

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Но это я так... Поныть.

Петра Алексеевича сгубила кадровая политика и фантастическая глупость пиарщиков. У Владимира Александровича пиарщики отличные...

На этом - все.

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Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, команда президента, Ян Валетов
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