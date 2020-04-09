Невзгоды любят друзей. А благополучие?

Пару лет назад я инициировал один очень любопытный эксперимент, результаты которого красноречиво продемонстрировали темные стороны человеческой натуры. Я был одним из вожатых в лагере для взрослых Upgrade yourself camp. Этот проект уже четыре года собирает людей, интересующихся вопросами личностного роста.

Нас было более 200-та человек. Мы веселились, участвовали в карнавалах, социальных инициативах, сталкивались с разными точками зрения, и как следствие расширяли, свое представление о мире и себе. Словом, идеальные условия для реализации любых экспериментов.

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Моя идея заключалась в следующем. С девушкой из моего "отряда" мы договорились инсценировать конфликт, который якобы разгорелся между нами и перешел в публичную плоскость. Перепалка, обсуждение, трансляции происходили на закрытой группе лагеря в Facebook. С нами было еще несколько посвященных в ситуацию человек, которые открыто меня поддерживали и демонстративно подвергали девушку остракизму.

Кульминация конфликта – перевод его в физическую плоскость. Мы столкнули девушку в бассейн, заявив, что не хотим видеть ее в нашей команде и в принципе не находим возможным общаться со столь ограниченным, странным и агрессивным человеком. Естественно, все это действо транслировалось через социальную сеть каждому участнику кемпа.

Как реагировали окружающие? Те самые успешные и просветленные люди, стремящиеся к личностному росту и лучшей версии себя? Один из наблюдавших за инцидентом в бассейне сухо поинтересовался: "Ну хоть телефон в воду не упал?"

Большинство реплик было в том же духе: "А чего ее жалеть? Так ей и надо, она ведь больная на голову со своими приколами". Люди активно принимали участие в травле, отворачивались, подчеркивали, что участница глубоко неправа, искали и находили ее недостатки, додумывали нелициприятные подробности и обвиняли, обвиняли, обвиняли.

Что же по сценарию должна была делать "жертва"? Как автор TED Talk-а о буллинге заявляю, что в ответ на нападки недопустимо молчать и смиренно реагировать на жестокость.

Необходимо публично доносить свою позицию, не позволять навешивать на себя ярлыки, порицать беспочвенные выпады, указывать равнодушному обществу на его неправоту и несправедливость по отношению к одному из членов группы.

Поразительно, но именно этому сценарию следовала моя partner in crime в данном эксперименте! И ничего из этих советов не помогло ей в получении поддержки окружающих! Оказалось, что протест одиночки и его готовность к конфронтации с обидчиком и безразличными воспринимается обществом, как вызов, и провоцирует ответную реакцию!

Однако, участники эксперимента, наблюдая за тем, как разворачивается конфликт и принимая в нем непосредственное участие своим безразличием либо активной травлей, не знали главного – того, что за ними внимательно наблюдают и фиксируют их поведение.

Вечером того же дня мы раскрыли карты и объяснили, что цель инсценировки конфликта – увидеть реакцию большинства на проблемы и выбивающиеся из привычного сценария поведение неформатного одиночки. В формате сценического выступления мы представили десять ситуаций , которые наглядно продемонстрировали реакцию окружающих на происходящее. Показали их равнодушие, осуждение, травлю.

Посмотрев на себя и свое поведение со стороны, присутствующие испытали шок, за которым последовало раскаяние. Многие отметили, что на самом деле сочувствовали девушке, но не решались заступиться за нее, чтобы не спровоцировать агрессию по отношению к себе.

Кроме того, они до последнего надеялись, что это сделает кто-то другой. Люди увидели, как они без зазрения совести проходят мимо чужой боли, горя, неурядиц, проблем; а также, как легко начинают осуждать человека, который в силу сложной ситуации, непростых обстоятельств вынужден свой призыв о помощи воплощать в форме противостояния.

По прошествию эксперимента я вынужден констатировать: протянуть руку помощи – это, к сожалению, непосильная задача для большинства из нас. Нам совершенно не нужны чужие проблемы, мы охотнее признаемся неправым даже своего близкого человека, ставшего жертвой нападок, чем подвергнем себя незначительному риску, став вместе с пострадавшим адресатом критики.

Способность человечества к взаимовыручке, готовность людей прийти на помощь себе подобному, не просто имеет свои границы, эти границы суперузкие.

Огромное количество нападок, конфликтных ситуаций: школьные разборки, кибер-буллинг, травля в социальных сетях и медиа, и даже масштабные бизнес-конфликты, - протекают по сценарию, когда жертва остается наедине со своей бедой.

Ее готовность давать отпор и негодование по поводу молчания других вызывает отторжение и антипатию, а не восхищение смелостью и решительностью.

Наглядный пример коллективной осуждения мы можем наблюдать прямо сейчас. Обвинение в сексизме Евгения Кудрявченко и Ольги Шевченко, супругов и успешных предпринимателей, за их спич на конференции TEDxLviv уже переросло в международный конфликт.

В результате львовский TEDx могут лишить лицензии, не говоря уже о том, что запись выступления не будет опубликована.

Тема, которая вызвала конфликт, - повод для отдельной колонки. Отмечу лишь, что спикеры поделились своим опытом спасения семейных отношений, не побоявшись вынести на суд общественности очень личные подробности.

В их выступлении не было призыва к действию или критики чьей-то, отличной от их, позиции. Однако некоторые из зрителей посчитали свои чувства оскорбленными и начали интернет-кампанию по запрету публикации выступления на Youtube платформе конференции TED.

Поразительно, но как и в моем эксперименте, огромное количество людей, сочувствующих Ольге и Евгению, не решились выступить на их стороне. И точно также, как на Upgrade Yourself Camp нейтральные зрители в своем большинстве порицали и осуждали, нежели пытались разобраться в происходящем.

Увы, безразличие и порицание тех, кому приходится нелегко, это не исключение, а печальная закономерность. И она становится отрезвляющим откровением для всех, кому важен любой, даже самый незначительный жест поддержки в виде слов одобрения, лайка или комментария под постом.

Сегодня мы все переживаем непростые времена. Рушится привычный жизненный уклад и обнажаются многие, скрытые под покровом благополучия проблемы. Каждый может оказаться в том положении, когда помощь и поддержка окружающих станут единственной опорой и надеждой.

Есть замечательное английское выражение: "Misery loves friends". То есть невзгоды любят друзей. И сейчас, когда трудности коснулись каждого, я хочу верить, что способность видеть свое отражение в болях других, сделает нас более чуткими, отзывчивыми и готовыми прийти на помощь друг другу.