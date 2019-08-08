Незаконное обогащение по Зеленскому: 6 важных вопросов

1. Кто будет принимать решение о незаконности возникновения активов чиновников? Специальный орган?



Если законопроект №10461 от 17 июля 2019 будет принят, иски о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства будут рассматриваться Высшим антикоррупционным судом, а в апелляционном порядке – Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда.

2. Будут ли стучаться в дверь в семь утра с просьбой объяснить, откуда квартира, машина, дача? Кто будет обосновывать незаконность имущества чиновника?

Незаконность имущества чиновника с целью его дальнейшей конфискации будет доказываться исключительно в судебном порядке прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (далее по тексту – САП) по искам, сформированным и поданным Национальным антикоррупционным бюро Украины (далее по тексту – НАБУ) (по согласованию с САП). За исключением исков, ответчиками в которых выступают директор, заместитель, работник (лицо руководящего состава, государственный служащий) НАБУ, прокурор САП – такие подаются и представляются в суде прокурорами Генеральной прокуратуры Украины (далее по тексту – ГПУ) по поручению Генерального прокурора.

Сбором доказательств для обоснования иска о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства также будет заниматься НАБУ.

Также Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (далее по тексту – НАЗК) предоставлено право устанавливать доказательства приобретения необоснованных активов входе проведения проверок. В случае установления таковых, НАЗК имеет право ставить перед НАБУ или в определенных законом случаях перед ГПУ вопрос об обращении в суд с иском о признании необоснованными активов и их взыскания в доход государства.

Что касается процедуры проведения проверок имущественного состояния чиновников, она не претерпела особых изменений. Предусмотрен письменный порядок коммуникации субъекта декларирования с НАЗК или через электронный кабинет субъекта декларирования, когда чиновнику предоставляется 10 рабочих дней на дачу пояснений по факту проверки с соответствующими доказательствами в обоснование своей позиции. Потому общение по телефону с целью проверки законности имущества чиновника не будет проводиться.

3. Чиновник не смог пояснить источники возникновения имущества. Что дальше?

Согласно законопроекта лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления, в отношении которого вступило в законную силу судебное решение о взыскании в доход государства необоснованных активов, подлежит увольнению с должности.

4. Предусмотрена ли за незаконное обогащение криминальная ответственность?

Законопроектом вводится ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины, которая устанавливает уголовную ответственность за незаконное обогащение – приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на двенадцать тысяч необлагаемых минимумов доходов (состоянием на 2019 год – это 11 526 000, 00 грн) граждан превышает ее доходы – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

5. Что будет с конфискованным имуществом чиновника?

Конфискованные активы чиновников подлежат взысканию в доход государства по решению суда в порядке, установленном Законом Украины "Об исполнительном производстве". При этом не исключено, что дополнительно может быть установлен отдельный порядок взыскания конфискованных активов в доход государства.

6. Есть ли практика гражданской конфискации в мире?

Гражданская конфискация применяется в ряде стран: Великобритании, США, Австралии, Канаде, Албании, Грузии, Италии, Израиле, Лихтенштейне, Словении, Швейцарии, Таиланде, Южной Африке, Филиппинах.