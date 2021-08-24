30 лет, как мы стали Страной – отличный возраст.

За эти тридцать лет мы вместе со Украиной пережили многое – и хорошее, и плохое. Были радости и невзгоды, победы и поражения. Были поводы для гордости и причины краснеть от стыда. Все было...

Но никогда, ни разу за эти 30 лет, я не пожалел о том, что мы выбрали свою дорогу – стали независимыми.

Независимость – это всегда ответственность. Ответственность за выбранный путь, за принятие решения, за совершенные ошибки. Не на кого пенять, не на кого злиться, некого обвинять. Все хорошее сделали сами. Все плохое совершили собственноручно.

Есть претензии – к зеркалу! Смотри на виновника! Узнаешь? Это он проголосовал за "гречку", пошел на пиво, а не на выборы, поверил лживому вору, сам воровал на своем маленьком уютном месте, закрывал глаза на зло, которое мог остановить...

Все – сам. Хочешь обвинять? Вот он, виновник! Искать не надо.

Мы выбрали независимость. Мы выбрали ответственность. Мы выбрали путь, который может привести нас равно и к успеху, и к гибели – всё зависит от наших собственных решений.

Нет дороги сложнее, чем незнакомый путь в одиночестве и во тьме, но нет и другого метода повзрослеть и доказать свое право на самостоятельность, право называться страной, чем пройти его. Падая, поднимаясь, карабкаясь, но никогда не отступая назад.

30 лет это и много, и мало. Тридцать лет – прекрасный возраст, когда все еще впереди, но уже начинаешь умнеть. Когда прожитые годы начинают превращаться в жизненный опыт, помогающий принимать мудрые решения.

Мы богатая страна! Богатая ресурсами, людьми, землями и идеями! Нам невероятно повезло с географическим положением, с климатом – моря, горы, реки, равнины! Красивые женщины, отважные мужчины, трудолюбие... Все у нас есть!

Мудрости нам! Понимания ответственности за свои решения! Мира! И немножко, самую капельку удачи, чтобы все задуманное реализовать!

С днем рождения, Украина! Счастья и долгих радостных лет тебе, ненька!

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