Обновленный законопроект "О медиа" – это откровенный пророссийский реваншизм

Сегодня, 23 августа, на гуманитарном комитете Верховной Рады "слуги народа" с участием министра культуры Украины протолкнули решение о поддержке в первом чтении так называемого обновленного текста законопроекта "О медиа".

Под предлогом евроинтеграции в документ включены положения, не имеющие к этому никакого отношения, но уничтожающие важные механизмы защиты украинского культурно-информационного пространства.

Отменяется запрет на песни российских певцов в теле- и радиоэфире, за который парламент в июне проголосовал конституционным большинством.

По сути, уничтожается список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, действующий семь лет. Фильмы, сериалы, концерты, гастроли с участниками этого списка запрещены в Украине. Но по новой версии закона "О медиа" этот перечень в ручном режиме будет формироваться голосованием Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания (та самая, где заседают выходцы из олигархических медиагрупп).

Причем для включения в список законопроект предусматривает лишь несколько оснований. Для остальных рашистов – дверь открыта.

Законопроект существенно ослабляет защиту украинского языка.

К примеру, позволяет практически безнаказанно нарушать квоту на украинские песни на радио в размере до 10%.

Им вносятся разрушительные изменения в другие законы, например, из закона о кинематографии убирается запрет популяризации органов власти государства-агрессора.

И это лишь небольшая часть проблем этого закона.

Несмотря на то, что депутаты Евросоюза и представители общественности внесли конкретные изменения в текст законопроекта, "слуги" не учли ни одну из них, рекомендовав подавать его ко второму чтению.

Еще раз: сносятся важнейшие нормы действующих законов, защищающих Украину, и предлагают попробовать заново бороться за них во втором чтении.

Это откровенный пророссийский реваншизм.

Ни один ответственный депутат не имеет права голосовать за такую версию законопроекта даже в первом чтении.

Мы должны заставить реваншистов отступить и защитить нормы, защищающие наш язык и культурное пространство от рашизма.

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