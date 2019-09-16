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16.09.2019, 14:09

Образование здравого смысла: как учат в американских школах

Образование здравого смысла: как учат в американских школах
бизнесмен, писатель, основатель лицея Гранд

Как на практике выглядит начальное образование там, где дети понимают необходимость учиться

Оказывается, американцам реформа образования не сильно-то и нужна!

У них и так всё делается по-человечески, логично и понятно.

Например, учитель объясняет рамочные правила поведения (например, всё делать и сдавать вовремя, не злоупотреблять телефонами, не мешать другим).

И не надо потом никаких дополнительных ухищрений и нервотрепки по мотивации детям учиться. Они вдруг сами становятся организованными. Потому что попробуй не сдать или помешать.

В расписании, кроме обычных предметов, составляются интегрированные кейс-уроки (состоящие из нескольких предметов), и дети всё усваивают системно и в увлекательной форме.

В то же время, имея самую развитую в мире игровую индустрию, дети не сходят с ума по компьютерным играм в школе. Потому что понимают, что делу время, а потехе час. На одних только геймингах потом сопромат не усвоишь, ДНК не распознаешь, ракету в космос не запустишь.

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Каким-то своим здравым смыслом они улавливают оптимальные пропорции «всего», что надо и что не надо, и эти пропорции детям не только нравятся, они с удовольствием потом ими пользуются во взрослой жизни.

Потому что там очень чётко понимают разницу между формулами «научиться учиться» и «научиться играть».

И им там не надо потом что-то кому-то доказывать красными чернилами. Потому что разрешено делать ошибки! Но и тут же их быстро исправлять. За ошибки не наказывают, их показывают.

И, кстати, родителям не рекомендуется даже прикасаться к домашним заданиям. Потому что это не их жизнь.

Настанет время, когда и мы тоже сможем всё сделать с позиции здравого смысла. И не только с реформами в образовании, но по всем экономическом секторам.

Не всё ж только на лбу отпечатывать шишки и грабли.

(Источник - блог автора)

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Теги: начальная школа, образование в США
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