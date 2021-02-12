Очередная героика? Киев справился с непогодой, но могло быть лучше

Моя личная оценка действий властей Киева по ликвидации последствий непогоды в этот снегопад – определенно удовлетворительная. Техника ездила, отбрасывала, посыпала, тротуары чистили, общественный транспорт усиливали и даже меру управления мобильностью придумали – на два дня перевести школы на удаленку и закрыть детские сады. Скорее всего, это было правильным решением.

Но тем не менее, позволю себе критику.

Во-первых, это все очередная героика.

Вместо того, чтобы иметь четкий план на случай такой ситуации, наши чиновники, скорее всего, по Viber раздавали ценные указания и "плащ развевался за их могучей спиной". "Вот этими руками!" – будут хвастаться они перед друзьями или партнерами по бизнесу в "а-ля Велюре".

А представляете, когда у вас разработан четкий регламент, который вступает в силу автоматически при срабатывании какого-то триггера, и алгоритм начинает работать. Нет, это определенно скучно, не для нашего героя.

Во-вторых, погоду мы уже неплохо прогнозируем, значит и трафик можем.

Вместо заявлений гражданам "не едьте завтра на автомобиле", скажите: "мы просчитали сценарий, что если все поедут завтра на автомобиле, то поездка каждого займет на час-полтора больше, чем обычно. А если треть или половина людей перепланирует день, то поездка увеличится всего на полчаса".

Давайте, пожалуйста, людям точную информацию! Поверьте, все примут правильные решения тогда.

Так что рекомендация слушать ваших транспортных аналитиков. Что? У вас их нет? Ну, тогда ок.

В-третьих, имейте под рукой план перехода на удаленную работу. Так, как-будто иногда есть необходимость включить на пару дней локдаун. В современном мире это будет не лишним, поверьте.

В-четвертых, изучайте GPS-треки экстренного транспорта и завтра чистите снег не там, где ездит высокопоставленная шишка, а там, где задерживаются скорые.

Возможно, во многих из "узких мест" для них вы найдете нелегальные и в данном случае аморальные парковки.

Эвакуируйте этих тут плохое слово нещадно. Даже если у вас недостаточно полномочий (вспомните про плащ за спиной!).

Никто вас не осудит, когда вы покажете прокурору или судье задержки скорых из-за этих тут слово ещё хуже, т.е. до эвакуации и после.

В этот раз вы и правда справились. Но засыпая в постели, подумайте – при такой отказонеустойчивости транспортной системы, а что если бы снегопад случайно совпал еще с рядом событий: порыв сетей, отключение светофоров, обрушение (или его риск) объекта инфраструктуры, "минер на мосту", да что угодно!

Или несколько таких факторов. Представили? Страшно? Вас бы тогда за плащ – и... Куда-то, в общем... Хотя вашей вины было бы только то, что вы обычный/обычная для текущей системы.

Подумайте, пожалуйста!