Одесса начинает привыкать к гребаным антирекордам

Я все это время не мог ни слова написать о пожаре на Троицкой. Смесь страха и гнева, которые, наверное, почувствовал в эти дни каждый одессит, сложно облекается в слова.

Отдельно ужасно то, что Одесса начинает привыкать к таким новостям. Не выносит волной гнева тех, кто это допустил. Не закатывает рукава и не разбирается сама. Не кричит с каждого столба, что мы с вами наняли на работу людей, при которых в городе за последние два года случилось четыре страшных пожара (гребаный антирекорд!)

А принимает мысль, что нам просто не везет…