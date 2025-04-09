В 1997 году Нобелевскую премию мира получил Международное движение за запрет противопехотных мин, тогда же была принята Оттавская конвенция, запрещающая производство, использование и продажу этих смертоносных устройств.

Однако в этом году Польша, страны Балтии и Финляндия объявили о намерении выйти из этой конвенции, что вызвало волну критики со стороны международного сообщества. Что стоит за таким радикальным шагом? Общая черта этих стран — близость к агрессивному и непредсказуемому соседу — России.

Украина, которая с 2014 года входит в число самых заминированных стран мира, сталкивается с ужасающими последствиями загрязнения земель минами — от многочисленных смертей и увечий до невозможности выращивать хлеб и восстанавливать разрушенные дома.

Противопехотные мины — это страшное оружие, которое десятилетиями остается в земле, ожидая свою, чаще всего гражданскую, жертву: ребенка, фермера или прохожего.

Разминирование — это важный и необходимый шаг для восстановления.

Но первоочередным приоритетом остается победа в войне. В ситуации с нашими восточноевропейскими и скандинавскими партнерами это также вопрос усиления обороны и усложнения возможного вторжения России.

Оттавская конвенция

1997 год — это первое десятилетие после заявления Фрэнсиса Фукуямы о "Конце истории", когда человечество надеялось на снижение риска крупных межгосударственных войн.

Очевидные и страшные последствия войны на Балканах, где загрязнение земель взрывоопасными предметами стало одной из главных проблем, побудили гуманитарные организации к действиям. После длительного процесса лоббирования страны "нового либерального мира" приняли решение запретить противопехотные мины как оружие, противоречащее цивилизованным методам ведения войны.

Важно отметить, что под запрет попадают только противопехотные мины — противотанковые заграждения и кассетные боеприпасы остаются абсолютно законным методом ведения войны.

Россия, США и Китай не подписали эту конвенцию. США, хотя и не ратифицировали документ, ввели внутренний запрет на использование противопехотных мин, который был отменен администрацией Трампа в 2020 году.

Украина присоединилась к Конвенции в 2005 году, но не выполнила требование о разминировании всех территорий в течение десяти лет. Из-за этого Украина оказалась в статусе нарушения Конвенции, когда началась российская агрессия и оккупация Крыма.

Этот контекст важен для понимания нынешней ситуации и позиций стран, которые сегодня находятся под прямой угрозой нападения со стороны России. Российская агрессия против Украины в 2014 году, а тем более полномасштабное вторжение РФ в 2022 году изменило общий контекст безопасности.

Надежды 1997 года больше не актуальны. Недавние заявления президента США не прибавляют уверенности в системе коллективной безопасности, поэтому страны, граничащие с РФ, принимают решение о выходе из Конвенции о запрете противопехотных мин и планируют усиленное минирование границ.

Международное гуманитарное сообщество выступает с заявлениями, осуждающими такой шаг. Их можно понять — Конвенция о запрете противопехотных мин считается одним из крупнейших успехов политики разоружения.

После принятия Конвенции и активного гуманитарного разминирования среднее количество гражданских жертв от взрывоопасных предметов сократилось в пять раз.

Но нужно учитывать контекст. Если в 1997 году оптимизм (пусть и напрасный) позволил странам сократить использование этого страшного оружия, то в 2025 году выход из этой и подобных конвенций представляется правильным решением.

Аргументы сторон

Главный аргумент безусловных сторонников Конвенции — это опасность для гражданского населения, которую представляют мины. И это действительно проблема — десятки лет после окончания вооруженного конфликта продолжается разминирование и гибнут люди.

Так, в Украине с начала полномасштабного вторжения за три года погибли 337 гражданских лиц в результате подрыва на минах и неразорвавшихся боеприпасах. Причем большинство гражданских жертв связаны с противотанковыми минами, на которые запрет Конвенции не распространяется.

По данным Министерства обороны Украины, из-за противопехотных мин в Украине за 1138 дней полномасштабной войны погибло 46 человек. Это действительно страшно, ведь каждая смерть — это человеческая жизнь. Но (хотя это и нельзя напрямую сравнивать) всего за 33 дня оккупации Бучи погиб 381 человек. Оккупация убивает больше людей, чем мины.

Другой аргумент, который часто используют международные организации, — это ограниченная эффективность противопехотных мин на поле боя. В настоящее время опубликовано несколько исследований от этих организаций, которые не выдерживают критики, поскольку "исследования" и "доказательства" представлены исключительно с целью поддержать запрет противопехотных мин.

Опыт сложного для Украины контрнаступления на юге в 2023 году показал эффективность российских минных заграждений и их значительное влияние на ситуацию на поле боя. Кроме того, западные партнеры рассматривают мины не столько как средство ведения боя, сколько как элемент сдерживания и замедления возможной агрессии. Самый заминированный участок на планете — между Северной и Южной Кореей — сегодня демонстрирует эффективность такой тактики.

Так возникает вопрос — должна ли Украина тоже выйти из Конвенции? Сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня — Украина давно и официально не может выполнить условия Конвенции по разминированию из-за войны. Выход из Конвенции может снизить объем международной помощи на разминирование, которая крайне необходима.

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В то же время, в отношении стран Балтии, Польши и Финляндии, решение о выходе из Конвенции вполне закономерно и соответствует интересам их безопасности.

Российская оккупация убивает гораздо больше людей, чем противопехотные мины, а мины — как механизм сдерживания и повышения стоимости войны для противника — доказали свою эффективность.

Поэтому вместо осуждения и "глубокой обеспокоенности" международное гуманитарное сообщество должно признать ограничения и провал политики разоружения конца 90-х годов.

До тех пор, пока не будет создана новая архитектура безопасности и страны не будут уверены в механизмах защиты, все что могут и должны сделать гуманитарные организации — это подтвердить свою готовность включиться в разминирование, как только это станет возможным и безопасным.

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