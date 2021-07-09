"Они вытягивают из-под нас страну кусочками". То, что происходит в Украине, поражает

Если вы так же, как и я, поражены количеством дичи, которая происходит в Украине, но вам все же не хватает чего-то особенного, то держите.

Помните историю о руководителе патронатной службы министра образования и плагиата Сергея Шкарлета – господина Сергея Захарина – он шесть лет выдавал в Украине поддельный "научный" журнал, прикрываясь обложкой и названием чешского научного журнала "Modern Science – Moderní věda". А 25 мая 2021 года Дарницкий райсуд Киева запретил Захарину и общественной организации "Научно-исследовательский институт экономического развития" использовать эту обложку и название. А также присудил выплатить компенсацию владельцам авторских прав.

Думаете, Шкарлет его освободил? Или, может, понизил в должности?

Детки, взрослые дяди так не делают.

Захарин пошел на повышение. Сейчас Кабмин определил его победителем конкурса на должность государственного секретаря Министерства образования и науки.

Человек, который подделывал научный журнал, невероятным образом выиграл конкурс и теперь будет рулить кадровой политикой в аппарате министерства и территориальных органах МОН.

Разрушение институтов выглядит именно так.

Украинский культурный фонд, Нафтогаз, Нацбанк ...

Как кто-то точно сказал – они извлекают из-под нас страну кусочками.

Пока все возмутились и побежали защищать один бок – они в других местах повыдергивали десяток.

Все это, конечно, дойдет совсем не до положительного финала.

Вопрос только в цене, которую страна заплатит на кассе за свой наркоманский выбор.

Избиратели Владимира Зеленского, спасибо. Это сугубо ваше достижение. Радуйтесь.

До сих пор не пойму. Но, кого же еще может тянуть за собой вор чужой интеллектуальной работы? Только мошенника.

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