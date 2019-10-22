От Киева до Харькова: что за черная туча нависла над Украиной

В останні дні соціальні мережі киплять повідомленнями про серйозні проблеми з якістю повітря в багатьох містах України, висловлюються різні гіпотези та розгортаються палкі дискусії з цього приводу. Навіть прем'єр-міністр Олексій Гончарук "помітив цей сигнал" та планує "вийти з комунікацією" щодо "картинок" (скріншотів карти якості повітря SaveEcoBot).

Що ж, поки чиновники та політики готують офіційну реакцію, розповім, що з цього приводу думаю я.

До утворення туманів призводять добові перепади в 10-12 градусів між нічною та денною температурами, які ми спостерігаємо останнім часом, а також підвищена вологість на території практично всієї країни.

Якщо в повітрі є пил і кіптява (так звані "гігроскопічні ядра конденсації"), це збільшує ймовірність виникнення туману. Тому особливо багато туманів у великих містах, де присутні приватний і промисловий транспорт з двигунами внутрішнього згоряння (зокрема, згідно з відкритою інформацією, вулицями Києва щорічно проїжджає понад 350 000 вантажівок), а також промислові підприємства-забруднювачі.

У Києві серед найбільших підприємств можна назвати Дарницьку ТЕЦ-4, сміттєспалювальний завод Енергія, Бортницьку станцію аерації та міжнародний аеропорт Жуляни. Але є і десятки дрібніших підприємств.

Іноді з'являються повідомлення, що на показники датчиків впливає тільки підвищений вміст вологи, яка сприймається ними як пил, але це не так.

Пил і кіптява, які знаходяться в повітрі наших міст в підвішеному стані та утворюють разом з вологою так звані "брудні", або "міські" тумани (смог) - це частинки важких металів (ртуть, свинець, кадмій та інше), діоксиди азоту і сірки, оксиди вуглецю (в тому числі монооксид вуглецю, або чадний газ), хлористий водень та інші хімічні сполуки.

Показники рівня забруднення повітря в м. Київ, станом на 21:00, 21.10.2019 року (скріншот з сайту saveecobot.com)

Оскільки підприємства-забруднювачі часто працюють без сучасних засобів очищення викидів, а на дорогах їздить безліч давно непридатних з екологічної точки зору машин, ми й спостерігаємо критичні значення на станціях моніторингу.

Крім підприємств і автомобілів, великий внесок у забруднення повітря вносять мешканці приватного сектора і сіл, які спалюють рослинні відходи на полях і у себе на ділянках.

У зв'язку з відсутністю якісної регуляції проблеми (відповідні закони та штрафні санкції вже є, але вони все ще, на жаль, неефективно застосовуються) ситуація з кожним роком погіршується. Тому над Україною зараз фіксується підвищена концентрація чадного газу, яка наближається до рекордної навіть у світових масштабах.

Як проводяться виміри забруднення повітря? Перше - за допомогою побутових станцій. Усі подібні станції моніторингу якості повітря, які зараз є на ринку, засновані на відкритих німецьких і польських розробках та вимірюють температуру, вологість, тиск і вміст в повітрі пилу фракцій 2,5 і 10 мікронів (так звані PM 2.5 і PM 10).

Цей дрібнодисперсний пил спричиняє цілу низку серцево-судинних, алергічних та дихальних захворювань. Інтегрований сенсор температури-вологості-тиску дозволяє автоматично коригувати отриману інформацію в залежності від погодних умов, а наявність модулю підігріву дозволяє отримувати достовірну інформацію під час туману, опадів та при від’ємних температурах.

Компактні бюджетні прилади для вимірювання базових параметрів атмосферного повітря — це світовий тренд, адже громадськість та вчені по всьому світу зрозуміли, що набагато змістовніше отримувати хоч і не завжди ідеально точні, але великі масиви даних з тисяч різних куточків, ніж мати нехай навіть дуже точні та дорогі станції вимірювання, але всього в декількох точках величезних міст.

У попередні роки в Україні не існувало сервісів з моніторингу якості повітря, як, наприклад, SaveEcoBot. Наша країна залишалася білою плямою на світовій мапі аналізу повітряних мас. Тому, описана вище ситуація, яка відбувається щороку, не мала такого резонансу.

Коли суспільство починає турбуватися, вивчати ситуацію, звертатися до влади й підприємств-забруднювачів, вводить у своє щоденне життя базові принципи сталого розвитку — це дуже добра ознака, оскільки національні та місцеві органи управління зобов'язані, згідно з чинною законодавчою базою, включаючи Конституцію, реагувати на ці сигнали.

Відбувається нормальний, закономірний процес, який повинен вилитися в поступове поліпшення екологічної ситуації в нашій країні.

Важливо пам'ятати, що побутові системи громадського моніторингу, які активно розвиваються в Україні в останні місяці, не покликані замінити собою державний моніторинг, який повинен бути базовою ланкою всієї національної системи моніторингу. Адже вона містить в собі й дорогі стаціонарні пости моніторингу державних і місцевих органів влади (які обов'язково передають всю зібрану інформацію у відкритий доступ), й пости підприємств-забруднювачів на джерелах викидів і межах санітарних зон, й референтні (еталонні) пости, й густу мережу бюджетних побутових станцій.

Таку багаторівневу систему оцінки якості повітря вже багато років поспіль створюють Європейський союз, США і весь цивілізований світ. Настав час і нам зробити це домашнє завдання.