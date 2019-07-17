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17.07.2019, 14:59

Ответ главреда LIGA.net на подозрения, опубликованные в MC Today

Ответ главреда LIGA.net на подозрения, опубликованные в MC Today
главный редактор LIGA.net

Журналисты MC Today попытались разместить заказную статью в украинских СМИ, и у них хорошо получилось. Кроме LIGA.net и НВ. Но есть вопросы. Отвечаем

Утром, 17 июля, отпуск перестал быть скучным.

Двенадцать человек прислали ссылку на материал MC Today. Журналисты издания провели эксперимент - пытались разместить заказную статью в украинских СМИ, наговаривающую на Давида Араханию, - номер четыре в списке Слуги Народа, глава Национального инвестиционного совета (он же айти предприниматель, волонтер и хороший человек Давид Браун).

Среди десятка изданий, куда постучались журналисты MC Today, была и Лига. Мы и Новое Время отказали в размещении статьи (на любых условиях). Но, в процессе переписки с "коммерцией", у журналистов MC Today возникли хорошие вопросы и плохие выводы.

Надо дать публичный ответ. Постараюсь тезисно и честно ответить на самые важные вопросы. (я отвечаю, как главный редактор LIGA.net, а не высказываю позицию компании Ligamedia).

MC Today: "Довольно неожиданно оказалось, что без пометки "Реклама" можно публиковать материалы в Liga.net"

На LIGA.net нельзя опубликовать рекламный материал без каких-либо рекламных пометок. НЕВОЗМОЖНО.

Все рекламные плашки указаны в футере.

Многообразие рекламных пометок - болезнь украинского медиа рынка. LIGA.net существует в бизнес-логике, то есть собственники, топ менеджеры, редактора-журналисты смотрят на издание, как на бизнес. 

LIGA.net старается зарабатывать на свою деятельность и делает это максимально честно. Но мы не можем полностью отмести ситуацию на рынке и сказать, пусть у всех конкурентов рекламные материалы будут выходить вообще без плашек, или под надписями “актуально”, “важно” “пресс-релиз”, “выборы” “новости компаний”, а у нас только под мигающей вывеской “реклама” 45-го кегля.  Через месяцев шесть нас просто не станет.

MC Today: "На "Лиге" есть возможность публикации материалов с пометкой “Про выборы 2019”, пример по ссылке", – ответили мне в коммерческом отделе издания"

Есть. Политическая реклама - сложный и плохой продукт для медиа. Такого количества дискредитирующего вранья на конкурентов в бизнесе не льют. Поэтому между коммерческой частью и редакцией есть жесткая договоренность, что вся политическая реклама утверждается редакцией. 

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На практике получается, что в девяти из 10 случаев, - не утверждается. За полгода, которые я в Лиге, было опубликовано три материала с пометкой "Про выборы 2019". 

ВАЖНО: реклама из этого блока не смешивается с редакционным контентом - не выводится в новостные ленты.

MC Today: "Пометка о том, что статьи с плашкой "Выборы 2019" являются рекламными, присутствует в "подвале" сайта. Насколько это вводит или не вводит в заблуждение читателя, оставим на совести коммерческого отдела издания"

Во-первых, не "Выборы 2019", а "Про выборы 2019".

Во-вторых, да, может вводить. Не исключаю, что именно поэтому там за полгода вышло всего несколько материалов. (я, как и все редактора, очень любим пометки реклама и пиар).

MC Today: "Как выяснилось в ходе переписки, если "материалы будут правдивые и без оскорблений кандидатов", то в Liga.net рассмотрят возможность размещения информации про оппонентов за деньги. (В контексте возможно ли размещение статьи на политических оппонентов)

Этот вывод сделан из переписки с сотрудником рекламного отдела. Если говорить по-простому, сотрудник превысил полномочия и написал оксюморон, который дословно звучал так "если материалы будут правдивы и без оскорблений".

Во-первых, я ни разу нигде не видел правдивого "размещалово", еще и без оскорблений.

Во-вторых, он вводил контрагента в заблуждение и давал несбыточные обещания. Как говорилось выше, вся политическая реклама согласовывается с редакцией, и никто из редакторов политические разборки оппонентов не пропустит.

MC Today: "Нашу статью, даже в немного сокращенном варианте, в Liga.net публиковать отказались, пояснив, что "редакция такое не опубликует", но сообщили, что ряд их партнеров подумает над публикацией, если я предоставлю доказательства"

Это самый печальный пассаж. LIGA.net работает через агентство AdLove, у которого кроме Лиги еще десятки сайтов-партнеров. И очень плохо, что рекламный рынок работает по таким правилам, и на других сайтах такие публикации готовы обсуждать и публиковать.

В сухом остатке. Я искренне благодарен коллегам из MC Today за хорошую журналистскую работу. Но, как я и написал в издание, редактора плохо сделали свою работу: в случае с кейсом LIGA.net, читатель был введен в заблуждение - что на LIGA.net возможна немарикрованная реклама.

Еще раз повторю - НЕВОЗМОЖНА, что доказывает многолетнее лидерство в рейтинге журналистских стандартов, составленном Институтом массовой информации. (позже в статье MC Today были добавлены разъяснения).

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Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
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Теги: пиар, черный пиар, медиагигиена, реклама в СМИ
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