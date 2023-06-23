Отвоевать Куркова и Гоголя.Американские вузы до сих пор изучают Восточную Европу по-русски

Рассмотрев программы по славистике 13 лучших университетов США, мы проявили значительную росиецентричность – не только в количестве курсов, но и в их качестве. 82% курсов по славянской литературе — это программы по русской литературе, хотя ни по населению, ни по литературному наследию Россия не приближается к 82% Восточной Европы. Для сравнения, курсов по украинской литературе не было вообще, курсы по украинской культуре предлагали только 5 из 13 рассмотренных университетов, курсы по украинскому языку – 8 из 13 (русский язык, литературу и культуру предлагали все проанализированные университеты).

В 2022/23 учебных годах университеты немного увеличили количество курсов, посвященных Украине, но одновременно увеличили и количество " российских курсов " , что лишь углубило дисбаланс.

Учебные программы по славистике преимущественно построены с русской точки зрения и очень часто присваивают достижения угнетенных Россией народов. К примеру, Гоголя рассматривают как русского писателя, хотя он считал себя украинцем. Средневековая Русь, история восточных славян и СССР, как правило, считаются частью истории России, игнорируя вполне самостоятельную историю народов, в определенное время оккупированных Россией.

Один из курсов по русской литературе охватывает творчество Исаака Бабеля (еврейский писатель из Одессы), Светланы Алексиевич (белорусская писательница) и Андрея Куркова (украинский писатель из Харькова). По-видимому, господин Курков был бы очень удивлен, узнав, что в университетах США его изучают как российского автора, в то время как русские разрушают его родной город. Несколько университетов предлагают курс " Русская цивилизация " , что вообще является оксюмороном.

Результатом российскоцентрического подхода является, например, то, что Сэмюэль Чарап и другие "эксперты" по вопросам Украины, которые нередко являются выпускниками российских студий, прочат упадок Украины и смотрят на нашу страну " российскими глазами " . То же касается и освещения Украины в СМИ. Например, New York Times признает , что Эндрю Крамер, руководитель недавно созданного бюро New York Times в Киеве, изучавшего русский в колледже, "… годами… был основным репортером, освещавшим события в Украине из Московского бюро".

Печально известная речь " Котлета по-киевски " президента Джорджа Буша-старшего (речь написала Кондолиза Райс, изучавшая русский язык в Московском государственном университете) является квинтэссенцией абсолютного непонимания Украины. Отсутствие экспертных знаний об Украине и соответствующей подготовки привело к колоссальным ошибкам.

Знание – это сила. В частности, сила предотвращать войны, зная, кто на что способен, чего ожидать и что поставлено на карту. В то же время, ценой невежества является самая большая война в Европе после Второй мировой. Вероятно, выделение надлежащих ресурсов на украинские и настоящие восточноевропейские, а не российско-центрические студии могло бы сохранить много жизней и миллиарды долларов, инвестированных правительствами демократических стран в поддержку Украины сегодня, во время полномасштабной войны.

Эта война должна побудить университеты пересмотреть свои учебные программы, посвященные Восточной Европе, чтобы дать своим студентам лучшее образование и, надеемся, сделать мир более безопасным.

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